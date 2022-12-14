В Украине предлагают лишать водительских прав за превышение скорости

В новом законопроекте прописана возможность лишения водительских прав за существенное превышение скорости в населенных пунктах. По мнению его авторов, это существенно повысит безопасность на дорогах.

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В Украине могут ужесточить наказание за нарушение скоростного режима. Соответствующий проект закона №6214 уже одобрен парламентским комитетом по правоохранительной деятельности и будет внесен в повестку дня.

Законопроект вносит изменения в Ст. 122 Кодекса Украины об административных нарушениях. Усиливается ответственность за существенное превышение скорости в населенных пунктах.

[ + – ] Злостных нарушителей скоростного режима могу лишать прав Фото: Патрульная полиция

В частности, если водитель превысит скорость в городе или селе на 50 км/ч, то ему грозит лишение права управления транспортным средством на 3-6 месяцев. Если же превышение составит 70 км/ч, то предлагают лишать прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Вместе с тем, штраф за превышение скорости на 20 км/ч остается неизменным – 340 гривен. А за превышение на 30 км/ч в населенном пункте и на 50 км/ч на трассе сумма составит 1700 гривен.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, что нарушение скоростного режима является причиной 34% ДТП в Украине. Печальная статистика смертности и травматизма на дорогах требует радикальных мер. Авторы законопроекта считают, что ужесточение наказания повысит безопасность дорожного движения в населенных пунктах.

Это уже не первый законопроект, предлагающий усилить ответственность за превышение скорости. Ранее депутаты предлагали существенно увеличить штрафы.

Также Фокус сообщал, что в Австрии будут изымать авто у злостных нарушителей скоростного режима.