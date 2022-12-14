В Україні пропонують позбавляти прав водія за перевищення швидкості

У новому законопроєкті прописано можливість позбавлення прав водія за суттєве перевищення швидкості в населених пунктах. На думку його авторів, це суттєво підвищить безпеку на дорогах.

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В Україні можуть посилити покарання за порушення швидкісного режиму. Відповідний проєкт закону №6214 вже схвалено парламентським комітетом з правоохоронної діяльності та буде внесено до порядку денного.

Законопроєкт вносить зміни до ст. 122 Кодексу України про адміністративні порушення. Посилюється відповідальність за істотне перевищення швидкості у населених пунктах.

[ + – ] Злісних порушників швидкісного режиму можуть позбавляти прав Фото: Патрульная полиция

Зокрема, якщо водій перевищить швидкість у місті чи селі на 50 км/год, то йому загрожує позбавлення права керування транспортним засобом на 3-6 місяців. Якщо ж перевищення становитиме 70 км/год, пропонують позбавляти прав терміном від 6 місяців до 1 року.

Водночас штраф за перевищення швидкості на 20 км/год залишається незмінним — 340 гривень. А за перевищення на 30 км/год у населеному пункті та на 50 км/год на трасі сума становитиме 1700 гривень.

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У записці пояснення до законопроєкту зазначено, що порушення швидкісного режиму є причиною 34% ДТП в Україні. Сумна статистика смертності та травматизму на дорогах потребує радикальних заходів. Автори законопроєкту вважають, що посилення покарання підвищить безпеку дорожнього руху у населених пунктах.

Це вже не перший законопроєкт, який пропонує посилити відповідальність за перевищення швидкості. Раніше депутати пропонували суттєво збільшити штрафи.

Також Фокус повідомляв, що в Австрії вилучатимуть авто у злісних порушників швидкісного режиму.