В Австрії збираються вилучати автомобілі в любителів швидкої їзди

У разі перевищення швидкості на 80-90 км/год або регулярних порушеннях швидкісного режиму у водіїв вилучатимуть авто та продаватимуть їх на аукціоні. Таке рішення покликане підвищити безпеку на дорогах.

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Любителі перевищити швидкість в Австрії ризикують залишитись без авто. Уряд країни планує розпочати конфіскацію машин в особливо злісних порушників швидкісного режиму. Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідні зміни до законодавства вже підготовлені керівною коаліцією консерваторів і "зелених". Причиною таких радикальних заходів є бажання покласти край нелегальним вуличним перегонам і посилити контроль за дотриманням обмежень швидкості. На великих швидкостях машини неконтрольовані та становлять небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Зокрема, повідомляється, що в разі перевищення швидкості на 60 км/год у населеному пункті та на 70 км/год на шосе разом зі штрафом планується вилучення автомобіля на два тижні.

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У разі повторного порушення або перевищення швидкості на 80 км/год у місті та на 90 км/год на трасі машина буде конфіскована та продана на аукціоні.

В австрійському уряді вважають такі заходи більш ефективними, ніж позбавлення посвідчення водія. Водій без прав може сісти за кермо та знову порушити ПДР, а без авто йому буде складніше це зробити.

Раніше Фокус повідомляв, що у Швейцарії планують заборонити експлуатацію електрокарів, щоб заощадити електроенергію.