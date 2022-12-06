В Австрии собираются изымать автомобили у любителей быстрой езды

При превышении скорости на 80-90 км/ч или регулярных нарушениях скоростного режима у водителей будут изымать авто и продавать их на аукционе. Такое решение призвано повысить безопасность на дорогах.

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Любители превысить скорость в Австрии рискуют остаться без авто. Правительство страны планирует начать конфискацию машин у особо злостных нарушителей скоростного режима. Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующие изменения в законодательство уже подготовлены правлящей коалицией консерваторов и "зеленых". Причиной таких радикальных мер является желание положить конец нелегальным уличным гонкам и усилить контроль за соблюдением ограничений скорости. На больших скоростях машины неконтролируемы и несут опасность для других участников дорожного движения.

В частности, сообщается, что при превышении скорости на 60 км/ч в населенном пункте и на 70 км/ч на шоссе наряду со штрафом планируется изъятие автомобиля на две недели.

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При повторном нарушении либо при превышении скорости на 80 км/ч в городе и на 90 км/ч на трассе машина будет конфискована и продана на аукционе.

В австрийском правительстве считают такие меры более эффективными, чем лишение водительского удостоверения. Водитель без прав может сесть за руль и снова нарушить ПДД, а без авто ему будет сложнее это сделать.

Ранее Фокус сообщал, что в Швейцарии планируют запретить эксплуатацию электрокаров, чтобы сэкономить электроэнергию.