У Кабміні розповіли, коли в Україні повернеться обов'язковий техогляд авто

Запровадити обов'язковий техогляд в Україні потребує угода про асоціацію з ЄС. Проводитиме його не МВС, а сертифіковані приватні СТО.

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Техогляд авто в Україні не повернуть із 1 січня 2023 року. Його введення відклали і порушать це питання вже після закінчення воєнного стану. Про це Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомили сайту UBR.

У міністерстві не планують ініціювати повернення обов'язкового техогляду під час воєнного стану. До того ж, навіть після закінчення війни буде потрібно певний час на розробку реформи, адже наявний законопроєкт про техогляд викликав низку зауважень у громадськості та експертів. Наразі його доопрацювання припинено, адже під час воєнного стану головним завданням міністерства є забезпечення функціонування інфраструктури.

Нагадаємо, що повернути обов'язковий техогляд в Україні потребує угоди про асоціацію з ЄС. Процедуру проводитимуть по-новому — не в установах МВС, а на сертифікованих приватних СТО.

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Техогляд фіксуватимуть на фото та відео, а його талони стануть електронними. Штраф за не пройдений техогляд становитиме 17 000 гривень.

Наразі техогляд залишається обов'язковим для транспортних засобів, які перевозять пасажирів та вантажі на комерційній основі. Проводять його на 730 СТО, але у разі розширення дії цієї процедури на всі авто потрібно буде сертифікувати ще 2000-3000 сервісних станцій.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні запроваджено нові правила реєстрації транспортних засобів.