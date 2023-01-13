Украинцы во время войны активно покупают роскошные авто: самые популярные марки и модели

Продажи дорогих авто в Украине установили новый рекорд в 2022 году. Лидерство в премиум-сегменте сохраняют немецкие бренды.

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Прошлый год оказался очень успешным для автомобильного премиум-сегмента. Несмотря на войну его доля на рынке достигла рекордных 17,5% — это самый высокий показатель за всю историю Украины. Такую статистику приводит информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

В 2022 на украинском рынке продали около 7 тысяч новых авто премиум-класса. В отдельные месяцы их доля на рынке даже превышала 20%. Для сравнения: по итогам 2021 года этот показатель составил 13,4%.

[ + – ] Самая популярная премиальная модель в Украине — кроссовер BMW X5 Фото: BMW

Половина всех роскошных авто продана в Киеве и столичной области. Также они пользовались спросом в Днепропетровской, Львовской и Одесской областях.

Лидерство в сегменте сохраняют немецкие марки. Первое место осталось за BMW — на бренд приходится 25% продаж. Вторую позицию занимает Mercedes-Benz, а третью — Audi.

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Наибольшим спросом пользуются дорогие кроссоверы. Самое популярное авто премиум-класса в Украине — BMW X5, его доля на рынке составляет почти 10%. Вторым является Mercedes-Benz GLE, а третьим — BMW X6.

Ранее Фокус сообщал, что продажи электромобилей в Украине за 2022 год также установили рекорд.

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