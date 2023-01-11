Названы самые популярные цвета авто в Украине за 2022 год

В Украине пользуются спросом авто белого, серого и черного цветов. Предпочтения покупателей новых и подержанных авто существенно отличаются.

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Стали известны самые популярные цвета автомобилей в Украине. Их назвали в ассоциации "Укравтопром", изучив статистику продаж авто в Украине за 2022 год.

Выяснилось, что у покупателей новых и подержанных авто предпочтения разные. Среди новых авто лидером остается белый: на него приходится 33% продаж, а самым популярным авто в этом цвете является кроссовер Renault Duster.

[ + – ] Среди новых авто больше всего белых Фото: Renault

Второе место – у серого цвета (28% авто). Чаще всего в этом окрасе выбирали Toyota RAV4. Третье место заняли черные авто (17%) и больше всего среди них Toyota Land Cruiser Prado.

Четвертым стал синий (8%) и в этом окрасе покупали Hyundai Tucson. Замыкает пятерку красный (5%), а наиболее популярной моделью в этом цвете является Nissan Juke.

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Среди авто с пробегом больше всего серых – 41%. Больше всего в этом окрасе пригнали Renault Megane.

[ + – ] Renault Megane чаще всего выбирали в сером цвете Фото: Renault

На втором месте – черный (26%), а моделью-лидером в этом цвете стал Volkswagen Passat. Третья позиция – у синего цвета (13%) и в основном этом оттенке покупали Volkswagen Golf.

Замыкают ТОП-5 белый (10%) и красный (4%) цвета. В этих оттенках чаще всего выбирали Renault Megane.

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные авто в Украине за 2022 год. Лидируют кроссоверы.