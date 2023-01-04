В лидерах — кроссоверы: названы самые популярные автомобили в Украине за 2022 год

В десятке лидеров украинского авторынка за 2022 год — девять кроссоверов и один внедорожник. Наибольшим спросом пользуются модели Toyota, Renault и Skoda.

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В 2022 году украинцы купили 37,9 тыс. новых легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них – кроссоверы. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В ТОП-10 моделей-лидеров прошлого года — сразу девять кроссоверов и один внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Первое место занимает кроссовер Toyota RAV4 (2525 проданных авто), а вторым стал Renault Duster (2431 шт.).

[ + – ] Skoda Kodiaq стал самой популярной моделью украинского производства Фото: Skoda

Самой продаваемой моделью украинского производства стал Skoda Kodiaq, ставший четвертым в рейтинге. В премиум-сегменте первым стал BMW X5 с 655 проданными авто. Примечательно, что лидер 2021 года Kia Sportage занял только 10 место — это обусловлено сменой поколений модели.

Самые популярные авто в Украине за 2022 год:

Toyota RAV4 — 2525 проданных авто Renault Duster — 2431 Toyota Land Cruiser Prado — 1239 Skoda Kodiaq — 1151 Hyundai Tucson — 837 Mitsubishi Outlander — 792 Chery Tiggo 4 — 712 BMW X5 — 655 Skoda Karoq — 629 Kia Sportage — 623

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные б/у авто в Украине. Примечательно, что в ТОП-10 нет ни одного кроссовера.