Українці під час війни активно купують розкішні авто: найпопулярніші марки та моделі

Продаж дорогих авто в Україні встановив новий рекорд у 2022 році. Лідерство в преміум-сегменті зберігають німецькі бренди.

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Минулий рік виявився дуже успішним для автомобільного преміум-сегменту. Незважаючи на війну, його частка на ринку досягла рекордних 17,5% — це найвищий показник за всю історію України. Таку статистику наводить інформаційно-аналітична група AutoConsulting.

У 2022 році на українському ринку продали близько 7 тисяч нових авто преміум-класу. В окремі місяці їхня частка на ринку навіть перевищувала 20%. Для порівняння: за підсумками 2021 року цей показник становив 13,4%.

[ + – ] Найпопулярніша преміальна модель в Україні — кросовер BMW X5 Фото: BMW

Половину всіх розкішних авто продано в Києві та столичній області. Також вони мали попит у Дніпропетровській, Львівській і Одеській областях.

Лідерство в сегменті зберігають німецькі марки. Перше місце залишилося за BMW — на бренд припадає 25% продажів. Другу позицію займає Mercedes-Benz, а третю Audi.

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Найбільший попит мають дорогі кросовери. Найпопулярніше авто преміум-класу в Україні — BMW X5, його частка на ринку становить майже 10%. Другим є Mercedes-Benz GLE, а третім — BMW X6.

Раніше Фокус повідомляв, що продаж електромобілів в Україні за 2022 рік також встановив рекорд.

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