В Україні встановлено рекорд із продажу електромобілів: названо популярні моделі

2022 року українці купили понад 20 тисяч автомобілів на електротязі. Це рекордний показник продажу на авторинку України.

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У 2022 році українці суттєво збільшили продаж електромобілів. Попит на моделі на електротязі зріс на 45%, незважаючи на вторгнення Росії в нашу країну. Подробиці про продажі повідомили в Інституті дослідження авторинку.

2022 рік виявився рекордним для українського ринку електромобілів. У грудні здійснили найбільшу кількість реєстрацій нових електричних автомобілів.

Продажі електромобілів у 2022 році

У грудні 2022 року в Україні купили понад 2,3 тисячі нових і вживаних електромобілів. Цей показник на 32,9% більший, ніж за грудень 2021 року, і на 6,4% більший за листопад 2022 року.

За 2022 рік у нашій країні купили 22,5 тисячі автомобілів на електротязі. Це на 45,3% більше, ніж у 2021 році та загалом рекордний показник продажів на авторинку України.

Близько 11,1 тисячі автомобілів (49,2%) привезли уживаними в Україну з інших країн. Ще 9,2 тисячі електромобілів (40,8%) купили на внутрішньому ринку. Усього 2,3 тисячі авто на електротязі (10%) придбали новими.

2022 року найбільше електромобілів зареєстрували в Києві — 4,6 тисячі авто. На Львівщині за рік власниками електромобілів стали майже 2,4 тисячі українців. На Київщині зареєстрували ще майже 2 тисячі електрокарів.

Топ 10 регіонів із продажу електромобілів за 2022 рік:

Київ — 4 675 авто Львівська область — 2 382 авто Київська область — 1 984 авто Одеська область — 1 921 авто Дніпропетровська область — 1 868 авто Тернопільська область — 1 194 авто Вінницька область — 1 079 авто Чернівецька область — 972 авто Хмельницька область — 826 авто Закарпатська область — 718 авто

[ + – ] Nissan Leaf імпортували з інших країн найбільше у 2022 році Фото: Wikipedia

Найпопулярніші вживані електромобілі з-за кордону за 2022 рік:

Nissan Leaf — 2 269 авто Tesla Model 3 — 953 авто Volkswagen E-Golf — 871 авто Volkswagen ID.4 — 862 авто Renault Zoe — 688 авто Tesla Model Y — 522 авто Honda M-NV — 431 авто Tesla Model S — 419 авто Chevrolet Bolt — 343 авто Renault Kangoo ZE — 338 авто

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Які вживані авто українці приганяли з-за кордону в 2022 році: популярні бренди й моделі

Топ 10 найпопулярніших нових електромобілів у 2022 році:

Volkswagen ID.4 — 562 авто Honda M-NV — 240 авто BMW iX — 171 авто Hyundai Ioniq 5 — 131 авто Audi E-Tron — 114 авто Nissan Leaf — 109 авто Mercedes-Benz EQC — 81 авто Volvo XC40 — 76 авто Hyundai Kona — 54 авто Mercedes-Benz EQA — 53 авто

Раніше Фокус назвав найпопулярніші автомобілі в Україні за 2022 рік.