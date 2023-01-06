В Україні встановлено рекорд із продажу електромобілів: названо популярні моделі
2022 року українці купили понад 20 тисяч автомобілів на електротязі. Це рекордний показник продажу на авторинку України.
У 2022 році українці суттєво збільшили продаж електромобілів. Попит на моделі на електротязі зріс на 45%, незважаючи на вторгнення Росії в нашу країну. Подробиці про продажі повідомили в Інституті дослідження авторинку.
2022 рік виявився рекордним для українського ринку електромобілів. У грудні здійснили найбільшу кількість реєстрацій нових електричних автомобілів.
Продажі електромобілів у 2022 році
У грудні 2022 року в Україні купили понад 2,3 тисячі нових і вживаних електромобілів. Цей показник на 32,9% більший, ніж за грудень 2021 року, і на 6,4% більший за листопад 2022 року.
За 2022 рік у нашій країні купили 22,5 тисячі автомобілів на електротязі. Це на 45,3% більше, ніж у 2021 році та загалом рекордний показник продажів на авторинку України.
Близько 11,1 тисячі автомобілів (49,2%) привезли уживаними в Україну з інших країн. Ще 9,2 тисячі електромобілів (40,8%) купили на внутрішньому ринку. Усього 2,3 тисячі авто на електротязі (10%) придбали новими.
2022 року найбільше електромобілів зареєстрували в Києві — 4,6 тисячі авто. На Львівщині за рік власниками електромобілів стали майже 2,4 тисячі українців. На Київщині зареєстрували ще майже 2 тисячі електрокарів.
Топ 10 регіонів із продажу електромобілів за 2022 рік:
- Київ — 4 675 авто
- Львівська область — 2 382 авто
- Київська область — 1 984 авто
- Одеська область — 1 921 авто
- Дніпропетровська область — 1 868 авто
- Тернопільська область — 1 194 авто
- Вінницька область — 1 079 авто
- Чернівецька область — 972 авто
- Хмельницька область — 826 авто
- Закарпатська область — 718 авто
Найпопулярніші вживані електромобілі з-за кордону за 2022 рік:
- Nissan Leaf — 2 269 авто
- Tesla Model 3 — 953 авто
- Volkswagen E-Golf — 871 авто
- Volkswagen ID.4 — 862 авто
- Renault Zoe — 688 авто
- Tesla Model Y — 522 авто
- Honda M-NV — 431 авто
- Tesla Model S — 419 авто
- Chevrolet Bolt — 343 авто
- Renault Kangoo ZE — 338 авто
Топ 10 найпопулярніших нових електромобілів у 2022 році:
- Volkswagen ID.4 — 562 авто
- Honda M-NV — 240 авто
- BMW iX — 171 авто
- Hyundai Ioniq 5 — 131 авто
- Audi E-Tron — 114 авто
- Nissan Leaf — 109 авто
- Mercedes-Benz EQC — 81 авто
- Volvo XC40 — 76 авто
- Hyundai Kona — 54 авто
- Mercedes-Benz EQA — 53 авто
Раніше Фокус назвав найпопулярніші автомобілі в Україні за 2022 рік.