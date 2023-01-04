Які вживані авто українці приганяли з-за кордону в 2022 році: популярні бренди й моделі
Найбільше уживаних авто українці ввезли в травні та червні, поки розмитнення було безплатним. Найбільший попит мали моделі Volkswagen.
За 2022 рік в Україну ввезли 404 800 авто з пробігом. Це на 24,2% менше, ніж роком раніше, але все одно досить багато за мірками воєнного часу. Структуру імпорту вживаного авто розкрили в Інституті дослідження авторинку.
Навесні ринок уживаних авто обвалився, адже після початку повномасштабного російського вторгнення їхню реєстрацію тимчасово припинили. Однак слідом за цим був різкий стрибок імпорту — після запровадження безплатного розмитнення в травні й червні ввезли понад 80 тис. машин. Після цього обсяги імпорту знову знизилися й зараз становлять 15-16 тис. авто на місяць.
Примітно, що в низці регіонів відмічено суттєве зростання імпорту порівняно з 2021 роком. Так, у Волинській області ввезли на 51,1% більше авто, у Львівській — на 23,3%, а в Рівненській — на 17,5%. Найбільше падіння відзначене в Донецькій (-86,3%), Херсонській (-80,9%) і Харківській (-68,6%) областях, де у 2022 році велися найактивніші бойові дії.
Як і раніше, найбільший попит на вторинному ринку мали Volkswagen — цей бренд лідирує з великим відривом. Крім того, активно ввозили Renault та Ford.
ТОП-10 найпопулярніших брендів імпортних вживаних авто:
- Volkswagen — 77 081 авто
- Renault — 35 256
- Ford — 28 910
- Opel — 26 965
- Skoda — 25 457
- Audi — 24 924
- BMW — 21 069
- Mercedes-Benz — 18 246
- Nissan — 17 101
- Hyundai — 13 608
Серед моделей авто з пробігом перші місця також займають Volkswagen. Також користуються попитом Skoda Octavia, Renault Megane і Scenic. У рейтингу поменшало моделей із американського ринку, адже імпорт авто зі США різко скоротився через ускладнену логістику.Важливо
Найпопулярніші вживані авто з-за кордону за 2022 рік:
- Volkswagen Passat — 22 655 авто
- Volkswagen Golf — 21 914
- Skoda Octavia — 15 746
- Renault Megane — 12 763
- Renault Scenic — 10 866
- Ford Focus — 9 858
- Volkswagen Touran — 9 077
- Audi A4 — 8 718
- Opel Zafira — 8 548
- Opel Astra — 8 454
- Audi A6 — 7 522
- BMW 3 Series — 6 522
- Skoda Fabia — 5 994
- Toyota Avensis — 5 173
- Nissan Qashqai — 5 057
- BMW 5 Series — 4 863
- Mercedes-Benz E-Classe — 4 682
- BMW X5 — 4 291
- Volkswagen Tiguan — 4 086
- Ford Fusion — 3 618
- Volkswagen Jetta — 3 445
- Volkswagen Touareg — 3 341
- Ford C-Max — 3 314
- Hyundai Santa Fe — 3 286
- Nissan Rogue — 3 260
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