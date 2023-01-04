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Які вживані авто українці приганяли з-за кордону в 2022 році: популярні бренди й моделі

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Фото: wah.ua | У 2022 році українці імпортували 404 800 вживаних авто

Найбільше уживаних авто українці ввезли в травні та червні, поки розмитнення було безплатним. Найбільший попит мали моделі Volkswagen.

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За 2022 рік в Україну ввезли 404 800 авто з пробігом. Це на 24,2% менше, ніж роком раніше, але все одно досить багато за мірками воєнного часу. Структуру імпорту вживаного авто розкрили в Інституті дослідження авторинку.

Навесні ринок уживаних авто обвалився, адже після початку повномасштабного російського вторгнення їхню реєстрацію тимчасово припинили. Однак слідом за цим був різкий стрибок імпорту — після запровадження безплатного розмитнення в травні й червні ввезли понад 80 тис. машин. Після цього обсяги імпорту знову знизилися й зараз становлять 15-16 тис. авто на місяць.

Примітно, що в низці регіонів відмічено суттєве зростання імпорту порівняно з 2021 роком. Так, у Волинській області ввезли на 51,1% більше авто, у Львівській — на 23,3%, а в Рівненській — на 17,5%. Найбільше падіння відзначене в Донецькій (-86,3%), Херсонській (-80,9%) і Харківській (-68,6%) областях, де у 2022 році велися найактивніші бойові дії.

Як і раніше, найбільший попит на вторинному ринку мали Volkswagen — цей бренд лідирує з великим відривом. Крім того, активно ввозили Renault та Ford.

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Volkswagen Passat імпортували найбільше
Фото: Volkswagen

ТОП-10 найпопулярніших брендів імпортних вживаних авто:

  1. Volkswagen — 77 081 авто
  2. Renault — 35 256
  3. Ford — 28 910
  4. Opel — 26 965
  5. Skoda — 25 457
  6. Audi — 24 924
  7. BMW — 21 069
  8. Mercedes-Benz — 18 246
  9. Nissan — 17 101
  10. Hyundai — 13 608

Серед моделей авто з пробігом перші місця також займають Volkswagen. Також користуються попитом Skoda Octavia, Renault Megane і Scenic. У рейтингу поменшало моделей із американського ринку, адже імпорт авто зі США різко скоротився через ускладнену логістику.

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Найпопулярніші вживані авто з-за кордону за 2022 рік:

  1. Volkswagen Passat — 22 655 авто
  2. Volkswagen Golf — 21 914
  3. Skoda Octavia — 15 746
  4. Renault Megane — 12 763
  5. Renault Scenic — 10 866
  6. Ford Focus — 9 858
  7. Volkswagen Touran — 9 077
  8. Audi A4 — 8 718
  9. Opel Zafira — 8 548
  10. Opel Astra — 8 454
  11. Audi A6 — 7 522
  12. BMW 3 Series — 6 522
  13. Skoda Fabia — 5 994
  14. Toyota Avensis — 5 173
  15. Nissan Qashqai — 5 057
  16. BMW 5 Series — 4 863
  17. Mercedes-Benz E-Classe — 4 682
  18. BMW X5 — 4 291
  19. Volkswagen Tiguan — 4 086
  20. Ford Fusion — 3 618
  21. Volkswagen Jetta — 3 445
  22. Volkswagen Touareg — 3 341
  23. Ford C-Max — 3 314
  24. Hyundai Santa Fe — 3 286
  25. Nissan Rogue — 3 260

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