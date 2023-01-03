Штрафні бали та змінена вартість реєстрації авто: що чекає на водіїв у 2023 році

У 2023 році на українських водіїв чекає безліч змін, серед яких змінена вартість реєстрації авто, позбавлення водійських прав за перевищення швидкості та нові терміни сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Докладніше читайте у нашому матеріалі.

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В Україні очікується безліч змін, пов'язаних із складанням іспитів на права, покараннями за порушення правил дорожнього руху та зміною вартості водійських посвідчень. Фокус зібрав всю інформацію про нововведення, які чекають на водіїв у 2023 році.

Які зміни чекають на водіїв в Україні в 2023 році

Змінена вартість реєстрації авто

З 1 січня 2023 року в Україні тепер по-новому розраховується збір до пенсійного фонду під час реєстрації авто. Розмір виплати залежить від розміру прожиткового мінімуму.

Ставка пенсійного збору під час реєстрації транспортного засобу становить від 3 до 5%, залежно від його вартості. Електромобілі звільнено з його сплати.

Нова процедура складання іспитів на права

В Україні осучаснять складання іспитів на права у сервісних центрах МВС. Оптимізувати її допоможуть сучасні технічні засоби.

На вході до класу, де проводитимуться теоретичні іспити на права, встановлять камери з функцією розпізнавання обличчя. Вони верифікуватимуть особу кандидатів.

Також для складання теоретичних іспитів вводяться: відеофіксація іспиту, фіксація особи та екрана комп'ютера при неправильній відповіді на тестове питання, неможливість віддаленого доступу до робочих місць та контроль поведінки учнів.

Нові терміни сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху

2023 року планують збільшити терміни сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Також депутати запропонували встановити загальні терміни для примусового виконання ухвали.

Нині порушники ПДР мають 10 днів для сплати штрафу з моменту вручення постанови. Цей термін планується збільшити до 15 днів.

Позбавлення прав водія за перевищення швидкості

В Україні у 2023 році можуть посилити покарання за перевищення швидкості. Відповідний законопроєкт уже схвалено парламентським комітетом із правоохоронної діяльності.

Зокрема, якщо водій перевищить швидкість у місті чи селі на 50 км/год, то йому загрожує позбавлення права керування автомобілем на 3-6 місяців. Якщо ж перевищення складе 70 км/год, то пропонують позбавляти посвідчень водія на термін від 6 місяців до 1 року.

Штрафні бали для водіїв та повернення фантомних поліцейських патрулів

У 2023 році також планують повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху. За словами поліції, штрафи не завжди є ефективним засобом стримування порушників.

Крім цього, в Україні хочуть розширювати мережу камер автофіксації порушень і повернути на дороги "фантомні" патрулі. Це поліцейські авто без розпізнавальних знаків, які здатні виміряти швидкість інших транспортних засобів на дорозі.

Податок на розкіш

З 1 січня 2023 року в Україні змінили порядок нарахування транспортного податку. Він поширюється на автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Тепер під податок на розкіш підпадають авто вартістю від 2 512 500 гривень.

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