В Україні планують повернути штрафні бали для водіїв та фантомні поліцейські патрулі

На українських дорогах у 2022 році загинуло понад 2000 людей. Для зниження аварійності Патрульна поліція планує запровадити нові методи контролю за дотриманням ПДР.

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В Україні збираються посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Такими планами поділився заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у межах дискусії "Безпека дорожнього руху: перемоги та нові виклики під час війни" в агентстві "Укрінформ".

За словами Олексія Білошицького, за 10 місяців 2022 року на українських дорогах зафіксовано 14 622 ДТП із постраждалими, в яких загинула 2161 особа та 18 261 — травмовано. Поліцейська статистика аварій є неповною, адже нерідко водії не реєструють ДТП та користуються європротоколом.

У поліції вважають, що в Україні слід повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху. Річ у тому, що штрафи не завжди є ефективним засобом стримування порушників.

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Нагадаємо, що штрафні бали пропонують нараховувати за порушення паралельно зі штрафами. Якщо водій набере 12 балів, то йому доведеться повторно складати іспити на права.

Також патрульна поліція планує розширювати мережу камер автофіксації та повернути на дороги так звані фантомні патрулі — поліцейські авто без розпізнавальних знаків, які здатні заміряти швидкість інших машин у русі. До початку повномасштабної війни вони були дуже ефективними.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні суд визнав незаконним і скасував штраф із камери автофіксації.