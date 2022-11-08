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Суд визнав незаконним штраф із камери автофіксації: відома причина

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Фото: Zaxid.net | Суд визнав незаконним штраф, хоча перевищення швидкості було

За законом водіїв варто проінформувати про фотовідеофіксацію їх авто. У місцях роботи камер мають бути встановлені відповідні дорожні знаки.

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Автоматична фотофіксація порушень правил дорожнього руху є незаконною, якщо водіїв не поінформували про неї. Про це свідчить рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 жовтня у справі №456/8/22, пише сайт "Дорожній адвокат".

Встановлено, що водій перевищив швидкість у населеному пункті — прилад "Каскад" зафіксував 73 км/год при дозволених 50 км/год. Порушнику було виписано штраф, однак він вирішив його оскаржити на тій підставі, що на дорозі не було знаку, який попереджає про автоматичну фотовідеофіксацію.

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Місця роботи камер автофіксації повинні бути позначені спеціальними дорожніми знаками

Справа в тому, що в ч. 2. Ст. 40 Закону України "Про патрульну поліцію" зазначено, що інформація про автоматичні фото- та відеоприлади має бути розміщена на видному місці. Для цього передбачено спеціальний дорожній знак 5.76 "Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху".

У суді першої інстанції Департамент патрульної поліції не надав доказів, що такий знак було встановлено. Тому ухвалу про притягнення до адміністративної відповідальності визнали незаконною і скасували.

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У Патрульній поліції вирішили оскаржити рішення, проте Восьмий апеляційний адміністративний суд також став на бік водія. У рішенні зазначено, що водій має право бути поінформованим про фото- або відеозйомку його авто, і саме поліція зобов'язана довести, що водій обізнаний.

Раніше Фокус повідомляв, що паркування в Києві знову стало платним — у столиці встановлено нові тарифи.