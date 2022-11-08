Суд признал незаконным штраф с камеры автофиксации: известна причина

По закону водителей следует проинформировать о фотовидеофиксации их авто. В местах работы камер должны быть установлены соответствующие дорожные знаки.

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Автоматическая фотофиксация нарушений ПДД является незаконной, если водителей не проинформировали о ней. Об этом свидетельствует решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 октября в деле №456/8/22, пишет сайт "Дорожный адвокат".

Установлено, что водитель превысил скорость в населенном пункте – прибор "Каскад" зафиксировал 73 км/ч при разрешенных 50 км/ч. Нарушителю был выписан штраф, однако он решил его оспорить на том основании, что на дороге не было знака, предупреждающего об автоматической фотовидеофиксации.

[ + – ] Места работы камер автофиксации должны быть обозначены специальными дорожными знаками

Дело в том, что в ч. 2. Ст. 40 Закона Украины "О патрульной полиции" указано, что информация об автоматических фото- и видеоприборах должна быть размещена на видном месте. Для этого предусмотрен специальный дорожный знак 5.76 "Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД".

В суде первой инстанции Департамент патрульной полиции не предоставил доказательств, что такой знак был установлен. Поэтому постановление о привлечении к административной ответственности признали незаконным и отменили.

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В Патрульной полиции решили оспорить решение, однако Восьмой апелляционный административный суд также стал на сторону водителя. В решении указано, что водитель имеет право быть проинформированным о фото- или видеосъемке его авто и именно полиция обязана доказать, что водитель осведомлен.

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