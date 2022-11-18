В Украине планируют вернуть штрафные баллы для водителей и фантомные полицейские патрули

На украинских дорогах в 2022 году погибло свыше 2000 человек. Для снижения аварийности Патрульная полиция планирует внедрить новые методы контроля соблюдения ПДД.

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В Украине собираются усилить контроль за соблюдением ПДД. Такими планами поделился заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в рамках дискуссии "Безопасность дорожного движения: победы и новые вызовы во время войны" в агентстве "Украинформ".

По словам Алексея Белошицкого, за 10 месяцев 2022 года на украинских дорогах зафиксировано 14 622 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 2161 человек и 18 261 — травмированы. Полицейская статистика аварий является неполной, ведь нередко водители не регистрируют ДТП и пользуются европротоколом.

В полиции считают, что в Украине следует вернуть штрафные баллы за нарушения ПДД. Дело в том, что штрафы не всегда являются эффективным средством сдерживания нарушителей.

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Напомним, что штрафные баллы предлагают начислять за нарушения параллельно со штрафами. Если водитель наберет 12 баллов, ему придется повторно сдавать экзамены на права.

Также патрульная полиция планирует расширять сеть камер автофиксации и вернуть на дороги так называемые фантомные патрули – полицейские авто без опознавательных знаков, способные замерять скорость других машин в движении. До начала полномасштабной войны они были весьма эффективными.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине суд признал незаконным и отменил штраф с камеры автофиксации.