Полиция выпускает на дороги фантомные патрули: как они выглядят
В планах МВД – подготовка 550 фантомных патрулей к 2024 году. Они будут следить за соблюдением скоростного режима.
Уже на этой недели на дорогах Украины появятся скрытые или фантомные полицейские патрули. Неприметные автомобили без каких-либо визуальных знаков отличия будут выявлять нарушителей ПДД. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телеканала "Интер".
По его словам, фантомные патрули в Украине будут бороться с нарушителями скоростного режима. Они смогут замерять скорость авто в автономном режиме прямо в движении — причем как в попутном, так и во встречном направлении. Их главная функция превентивная: такие авто призваны предотвратить нарушение водителями ПДД.
"Автомобиль-фантом без опознавательных знаков и может фиксировать много объектов одновременно. Система будет передавать информацию и нарушитель получит штраф за превышение скорости", — заявил Денис Монастырский.Важно
К 2024 году на украинских дорогах должно нести службу 550 фантомных патрулей. Ранее Патрульная полиция Украины показала первые четыре подобных авто.
Скрытые патрули будут использовать кроссоверы Skoda Kodiaq серого цвета. Их проблесковые маячки спрятаны за решеткой радиатора и смонтированы в заднем бампере. Отличить автомобили можно, если присмотреться: спереди и сзади за стеклом установлено оборудование для измерения скорости.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине предложили пожизненно лишать водительских прав самых злостных нарушителей ПДД. Соответствующий законопроект уже готов.