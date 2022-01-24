Полиция выпускает на дороги фантомные патрули: как они выглядят

В планах МВД – подготовка 550 фантомных патрулей к 2024 году. Они будут следить за соблюдением скоростного режима.

Уже на этой недели на дорогах Украины появятся скрытые или фантомные полицейские патрули. Неприметные автомобили без каких-либо визуальных знаков отличия будут выявлять нарушителей ПДД. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телеканала "Интер".

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По его словам, фантомные патрули в Украине будут бороться с нарушителями скоростного режима. Они смогут замерять скорость авто в автономном режиме прямо в движении — причем как в попутном, так и во встречном направлении. Их главная функция превентивная: такие авто призваны предотвратить нарушение водителями ПДД.

[ + – ] Фиксация нарушения происходит в автономном режиме Фото: прес-служба МВС

"Автомобиль-фантом без опознавательных знаков и может фиксировать много объектов одновременно. Система будет передавать информацию и нарушитель получит штраф за превышение скорости", — заявил Денис Монастырский.

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К 2024 году на украинских дорогах должно нести службу 550 фантомных патрулей. Ранее Патрульная полиция Украины показала первые четыре подобных авто.

[ + – ] Узнать фантомный патруль можно по спецоборудованию за стеклом и проблесковым маячкам в заднем бампере Фото: с сайта ТопЖыр

Скрытые патрули будут использовать кроссоверы Skoda Kodiaq серого цвета. Их проблесковые маячки спрятаны за решеткой радиатора и смонтированы в заднем бампере. Отличить автомобили можно, если присмотреться: спереди и сзади за стеклом установлено оборудование для измерения скорости.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине предложили пожизненно лишать водительских прав самых злостных нарушителей ПДД. Соответствующий законопроект уже готов.