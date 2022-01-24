Поліція випускає на дороги фантомні патрулі: як вони виглядають

У планах МВС — підготовка 550 фантомних патрулів до 2024 року. Вони стежитимуть за дотриманням швидкісного режиму.

Уже цього тижня на дорогах України з'являться приховані чи фантомні поліцейські патрулі. Непримітні автомобілі без будь-яких візуальних ознак будуть виявляти порушників ПДР. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телеканалу "Інтер".

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За його словами, фантомні патрулі в Україні боротимуться з порушниками швидкісного режиму. Вони зможуть заміряти швидкість авто в автономному режимі прямо в русі — причому як у попутному, так і в зустрічному напрямку. Їхня головна функція превентивна: такі авто покликані запобігти порушенню водіями правил дорожнього руху.

[ + – ] Фіксація порушення відбувається в автономному режимі Фото: Пресслужба МВС

"Автомобіль-фантом без розпізнавальних знаків і може фіксувати багато об'єктів одночасно. Система передаватиме інформацію і порушник отримає штраф за перевищення швидкості", — заявив Денис Монастирський.

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До 2024 року на українських дорогах має нести службу 550 фантомних патрулів. Раніше Патрульна поліція України показала перші чотири подібні авто.

[ + – ] Впізнати фантомний патруль можна за спецобладнанням за склом і проблисковим маячкам у задньому бампері Фото: с сайта ТопЖыр

Приховані патрулі використовуватимуть кросовери Skoda Kodiaq сірого кольору. Їхні проблискові маячки заховані за ґратами радіатора і змонтовані в задньому бампері. Відрізнити автомобілі можна, якщо придивитися: спереду та ззаду за склом встановлено обладнання для вимірювання швидкості.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні запропонували довічно позбавляти водійських прав найзлісніших порушників правил дорожнього руху. Відповідний законопроєкт уже готовий.