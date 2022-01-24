Поліція випускає на дороги фантомні патрулі: як вони виглядають
У планах МВС — підготовка 550 фантомних патрулів до 2024 року. Вони стежитимуть за дотриманням швидкісного режиму.
Уже цього тижня на дорогах України з'являться приховані чи фантомні поліцейські патрулі. Непримітні автомобілі без будь-яких візуальних ознак будуть виявляти порушників ПДР. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телеканалу "Інтер".
За його словами, фантомні патрулі в Україні боротимуться з порушниками швидкісного режиму. Вони зможуть заміряти швидкість авто в автономному режимі прямо в русі — причому як у попутному, так і в зустрічному напрямку. Їхня головна функція превентивна: такі авто покликані запобігти порушенню водіями правил дорожнього руху.
"Автомобіль-фантом без розпізнавальних знаків і може фіксувати багато об'єктів одночасно. Система передаватиме інформацію і порушник отримає штраф за перевищення швидкості", — заявив Денис Монастирський.Важливо
До 2024 року на українських дорогах має нести службу 550 фантомних патрулів. Раніше Патрульна поліція України показала перші чотири подібні авто.
Приховані патрулі використовуватимуть кросовери Skoda Kodiaq сірого кольору. Їхні проблискові маячки заховані за ґратами радіатора і змонтовані в задньому бампері. Відрізнити автомобілі можна, якщо придивитися: спереду та ззаду за склом встановлено обладнання для вимірювання швидкості.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні запропонували довічно позбавляти водійських прав найзлісніших порушників правил дорожнього руху. Відповідний законопроєкт уже готовий.