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Какие б/у авто украинцы пригоняли из-за рубежа в 2022 году: популярные бренды и модели

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Фото: wah.ua | В 2022 году украинцы импортировали 404 800 б/у авто

Больше всего подержанных авто украинцы ввезли в мае и июне, пока растаможка была бесплатной. Наибольшим спросом пользовались модели Volkswagen.

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За 2022 год в Украину ввезли 404 800 авто с пробегом. Это на 24,2% меньше, чем в годом ранее, но все равно довольно много по меркам военного времени. Структуру импорта б/у авто раскрыли в Институте исследования авторынка.

Весной рынок подержанных авто обвалился, ведь после начала полномасштабного российского вторжения их регистрацию временно прекратили. Однако вслед за этим последовал резкий скачок импорта – после введения бесплатной растаможки в мае и июне ввозили свыше 80 тыс. машин. После этого объемы импорта снова снизились и сейчас составляют 15-16 тыс. авто в месяц.

Примечательно, что в ряде регионов отмечен существенный рост импорта по сравнению с 2021 годом. Так, в Волынской области ввезли на 51,1% больше авто, во Львовской – на 23,3%, а в Ровенской – на 17,5%. Наибольшее падение отмечено в Донецкой (-86,3%), Херсонской (-80,9%) и Харьковской (-68,6%) областях, где в 2022 году велись наиболее активные боевые действия.

Как и ранее, наибольшим спросом на вторичном рынке пользовались Volkswagen – этот бренд лидирует с большим отрывом. Кроме того, активно ввозили Renault и Ford.

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Volkswagen Passat импортировали больше всего
Фото: Volkswagen

ТОП-10 самых популярных брендов импортных б/у авто:

  1. Volkswagen — 77 081 авто
  2. Renault — 35 256
  3. Ford — 28 910
  4. Opel — 26 965
  5. Skoda — 25 457
  6. Audi — 24 924
  7. BMW — 21 069
  8. Mercedes-Benz — 18 246
  9. Nissan — 17 101
  10. Hyundai — 13 608

Среди моделей авто с пробегом первые места также занимают Volkswagen. Также пользуются спросом Skoda Octavia, Renault Megane и Scenic. В рейтинге стало меньше моделей с американского рынка, ведь импорт авто из США резко сократился в виду осложненной логистики.

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Самые популярные б/у авто из-за рубежа за 2022 год:

  1. Volkswagen Passat — 22 655 авто
  2. Volkswagen Golf — 21 914
  3. Skoda Octavia — 15 746
  4. Renault Megane — 12 763
  5. Renault Scenic — 10 866
  6. Ford Focus — 9 858
  7. Volkswagen Touran — 9 077
  8. Audi A4 — 8 718
  9. Opel Zafira — 8 548
  10. Opel Astra — 8 454
  11. Audi A6 — 7 522
  12. BMW 3 Series — 6 522
  13. Skoda Fabia — 5 994
  14. Toyota Avensis — 5 173
  15. Nissan Qashqai — 5 057
  16. BMW 5 Series — 4 863
  17. Mercedes-Benz E-Classe — 4 682
  18. BMW X5 — 4 291 шт.
  19. Volkswagen Tiguan — 4 086
  20. Ford Fusion — 3 618
  21. Volkswagen Jetta — 3 445
  22. Volkswagen Touareg — 3 341
  23. Ford C-Max — 3 314
  24. Hyundai Santa Fe — 3 286
  25. Nissan Rogue — 3 260

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные новые авто в Украине. Лидерами рынка являются кроссоверы.