Какие б/у авто украинцы пригоняли из-за рубежа в 2022 году: популярные бренды и модели

Больше всего подержанных авто украинцы ввезли в мае и июне, пока растаможка была бесплатной. Наибольшим спросом пользовались модели Volkswagen.

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За 2022 год в Украину ввезли 404 800 авто с пробегом. Это на 24,2% меньше, чем в годом ранее, но все равно довольно много по меркам военного времени. Структуру импорта б/у авто раскрыли в Институте исследования авторынка.

Весной рынок подержанных авто обвалился, ведь после начала полномасштабного российского вторжения их регистрацию временно прекратили. Однако вслед за этим последовал резкий скачок импорта – после введения бесплатной растаможки в мае и июне ввозили свыше 80 тыс. машин. После этого объемы импорта снова снизились и сейчас составляют 15-16 тыс. авто в месяц.

Примечательно, что в ряде регионов отмечен существенный рост импорта по сравнению с 2021 годом. Так, в Волынской области ввезли на 51,1% больше авто, во Львовской – на 23,3%, а в Ровенской – на 17,5%. Наибольшее падение отмечено в Донецкой (-86,3%), Херсонской (-80,9%) и Харьковской (-68,6%) областях, где в 2022 году велись наиболее активные боевые действия.

Как и ранее, наибольшим спросом на вторичном рынке пользовались Volkswagen – этот бренд лидирует с большим отрывом. Кроме того, активно ввозили Renault и Ford.

[ + – ] Volkswagen Passat импортировали больше всего Фото: Volkswagen

ТОП-10 самых популярных брендов импортных б/у авто:

Volkswagen — 77 081 авто Renault — 35 256 Ford — 28 910 Opel — 26 965 Skoda — 25 457 Audi — 24 924 BMW — 21 069 Mercedes-Benz — 18 246 Nissan — 17 101 Hyundai — 13 608

Среди моделей авто с пробегом первые места также занимают Volkswagen. Также пользуются спросом Skoda Octavia, Renault Megane и Scenic. В рейтинге стало меньше моделей с американского рынка, ведь импорт авто из США резко сократился в виду осложненной логистики.

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Самые популярные б/у авто из-за рубежа за 2022 год:

Volkswagen Passat — 22 655 авто Volkswagen Golf — 21 914 Skoda Octavia — 15 746 Renault Megane — 12 763 Renault Scenic — 10 866 Ford Focus — 9 858 Volkswagen Touran — 9 077 Audi A4 — 8 718 Opel Zafira — 8 548 Opel Astra — 8 454 Audi A6 — 7 522 BMW 3 Series — 6 522 Skoda Fabia — 5 994 Toyota Avensis — 5 173 Nissan Qashqai — 5 057 BMW 5 Series — 4 863 Mercedes-Benz E-Classe — 4 682 BMW X5 — 4 291 шт. Volkswagen Tiguan — 4 086 Ford Fusion — 3 618 Volkswagen Jetta — 3 445 Volkswagen Touareg — 3 341 Ford C-Max — 3 314 Hyundai Santa Fe — 3 286 Nissan Rogue — 3 260

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