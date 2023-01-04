Какие б/у авто украинцы пригоняли из-за рубежа в 2022 году: популярные бренды и модели
Больше всего подержанных авто украинцы ввезли в мае и июне, пока растаможка была бесплатной. Наибольшим спросом пользовались модели Volkswagen.
За 2022 год в Украину ввезли 404 800 авто с пробегом. Это на 24,2% меньше, чем в годом ранее, но все равно довольно много по меркам военного времени. Структуру импорта б/у авто раскрыли в Институте исследования авторынка.
Весной рынок подержанных авто обвалился, ведь после начала полномасштабного российского вторжения их регистрацию временно прекратили. Однако вслед за этим последовал резкий скачок импорта – после введения бесплатной растаможки в мае и июне ввозили свыше 80 тыс. машин. После этого объемы импорта снова снизились и сейчас составляют 15-16 тыс. авто в месяц.
Примечательно, что в ряде регионов отмечен существенный рост импорта по сравнению с 2021 годом. Так, в Волынской области ввезли на 51,1% больше авто, во Львовской – на 23,3%, а в Ровенской – на 17,5%. Наибольшее падение отмечено в Донецкой (-86,3%), Херсонской (-80,9%) и Харьковской (-68,6%) областях, где в 2022 году велись наиболее активные боевые действия.
Как и ранее, наибольшим спросом на вторичном рынке пользовались Volkswagen – этот бренд лидирует с большим отрывом. Кроме того, активно ввозили Renault и Ford.
ТОП-10 самых популярных брендов импортных б/у авто:
- Volkswagen — 77 081 авто
- Renault — 35 256
- Ford — 28 910
- Opel — 26 965
- Skoda — 25 457
- Audi — 24 924
- BMW — 21 069
- Mercedes-Benz — 18 246
- Nissan — 17 101
- Hyundai — 13 608
Среди моделей авто с пробегом первые места также занимают Volkswagen. Также пользуются спросом Skoda Octavia, Renault Megane и Scenic. В рейтинге стало меньше моделей с американского рынка, ведь импорт авто из США резко сократился в виду осложненной логистики.Важно
Самые популярные б/у авто из-за рубежа за 2022 год:
- Volkswagen Passat — 22 655 авто
- Volkswagen Golf — 21 914
- Skoda Octavia — 15 746
- Renault Megane — 12 763
- Renault Scenic — 10 866
- Ford Focus — 9 858
- Volkswagen Touran — 9 077
- Audi A4 — 8 718
- Opel Zafira — 8 548
- Opel Astra — 8 454
- Audi A6 — 7 522
- BMW 3 Series — 6 522
- Skoda Fabia — 5 994
- Toyota Avensis — 5 173
- Nissan Qashqai — 5 057
- BMW 5 Series — 4 863
- Mercedes-Benz E-Classe — 4 682
- BMW X5 — 4 291 шт.
- Volkswagen Tiguan — 4 086
- Ford Fusion — 3 618
- Volkswagen Jetta — 3 445
- Volkswagen Touareg — 3 341
- Ford C-Max — 3 314
- Hyundai Santa Fe — 3 286
- Nissan Rogue — 3 260
Ранее Фокус рассказывал про самые популярные новые авто в Украине. Лидерами рынка являются кроссоверы.