В Украине установлен рекорд по продажам электромобилей: названы популярные модели

В 2022 году украинцы купили более 20 тысяч автомобилей на электротяге. Это рекордный показатель продаж на авторынке Украины.

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В 2022 году украинцы существенно увеличили продажи электромобилей. Спрос на модели на электротяге вырос на 45%, несмотря на вторжение России в нашу страну. Подробности о продажах сообщили в Институте исследования авторынка.

2022 год оказался рекордным для украинского рынка электромобилей. В декабре совершили наибольшее количество регистраций новых электрических автомобилей.

Продажи электромобилей в 2022 году

В декабре 2022 года в Украине купили более 2,3 тысячи новых и подержанных электромобилей. Этот показатель на 32,9% больше, чем за декабрь 2021 года и на 6,4% больше ноября 2022 года.

За 2022 год в нашей стране купили 22,5 тысячи автомобилей на электротяге. Это на 45,3% больше, чем в 2021 году и в целом рекордный показатель продаж на авторынке Украины.

Около 11,1 тысячи автомобилей (49,2%) привезли подержанными в Украину с других стран. Еще 9,2 тысячи электромобилей (40,8%) купили на внутреннем рынке. Всего 2,3 тысячи авто на электротяге (10%) приобрели новыми.

В 2022 году больше всего электромобилей зарегистрировали в Киеве — 4,6 тысячи авто. Во Львовской области за год владельцами электромобилей стали почти 2,4 тысячи украинцев. В Киевской области зарегистрировали еще почти 2 тысячи электрокаров.

ТОП-10 регионов по продажам электромобилей за 2022 год:

Киев – 4 675 авто Львовская область – 2 382 авто Киевская область – 1 984 авто Одесская область – 1 921 авто Днепропетровская область – 1 868 авто Тернопольская область – 1 194 авто Винницкая область – 1 079 авто Черновицкая область – 972 авто Хмельницкая область – 826 авто Закарпатская область – 718 авто

[ + – ] Nissan Leaf импортировали из других стран больше всего в 2022 году Фото: Wikipedia

Самые популярные подержанные электромобили из-за рубежа за 2022 год:

Nissan Leaf – 2 269 авто Tesla Model 3 – 953 авто Volkswagen E-Golf – 871 авто Volkswagen ID.4 – 862 авто Renault Zoe – 688 авто Tesla Model Y – 522 авто Honda M-NV – 431 авто Tesla Model S – 419 авто Chevrolet Bolt – 343 авто Renault Kangoo Z.E. – 338 авто

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ТОП-10 самых популярных новых электромобилей в 2022 году:

Volkswagen ID.4 – 562 авто Honda M-NV – 240 авто BMW iX – 171 авто Hyundai Ioniq 5 – 131 авто Audi E-Tron – 114 авто Nissan Leaf – 109 авто Mercedes-Benz EQC – 81 авто Volvo XC40 – 76 авто Hyundai Kona – 54 авто Mercedes-Benz EQA – 53 авто

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