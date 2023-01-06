Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Украине установлен рекорд по продажам электромобилей: названы популярные модели

Volkswagen, Volkswagen ID.4 , Авто, Автомобили, Электромобили, Модели, Украина, 2022, Украинцы, Продажи
Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.4 стал самым популярным новым электромобилем в Украине

В 2022 году украинцы купили более 20 тысяч автомобилей на электротяге. Это рекордный показатель продаж на авторынке Украины.

Related video

В 2022 году украинцы существенно увеличили продажи электромобилей. Спрос на модели на электротяге вырос на 45%, несмотря на вторжение России в нашу страну. Подробности о продажах сообщили в Институте исследования авторынка.

2022 год оказался рекордным для украинского рынка электромобилей. В декабре совершили наибольшее количество регистраций новых электрических автомобилей.

Продажи электромобилей в 2022 году

В декабре 2022 года в Украине купили более 2,3 тысячи новых и подержанных электромобилей. Этот показатель на 32,9% больше, чем за декабрь 2021 года и на 6,4% больше ноября 2022 года.

За 2022 год в нашей стране купили 22,5 тысячи автомобилей на электротяге. Это на 45,3% больше, чем в 2021 году и в целом рекордный показатель продаж на авторынке Украины.

Около 11,1 тысячи автомобилей (49,2%) привезли подержанными в Украину с других стран. Еще 9,2 тысячи электромобилей (40,8%) купили на внутреннем рынке. Всего 2,3 тысячи авто на электротяге (10%) приобрели новыми.

В 2022 году больше всего электромобилей зарегистрировали в Киеве — 4,6 тысячи авто. Во Львовской области за год владельцами электромобилей стали почти 2,4 тысячи украинцев. В Киевской области зарегистрировали еще почти 2 тысячи электрокаров.

ТОП-10 регионов по продажам электромобилей за 2022 год:

  1. Киев – 4 675 авто
  2. Львовская область – 2 382 авто
  3. Киевская область – 1 984 авто
  4. Одесская область – 1 921 авто
  5. Днепропетровская область – 1 868 авто
  6. Тернопольская область – 1 194 авто
  7. Винницкая область – 1 079 авто
  8. Черновицкая область – 972 авто
  9. Хмельницкая область – 826 авто
  10. Закарпатская область – 718 авто
Nissan Leaf Fullscreen
Nissan Leaf импортировали из других стран больше всего в 2022 году
Фото: Wikipedia

Самые популярные подержанные электромобили из-за рубежа за 2022 год:

  1. Nissan Leaf – 2 269 авто
  2. Tesla Model 3 – 953 авто
  3. Volkswagen E-Golf – 871 авто
  4. Volkswagen ID.4 – 862 авто
  5. Renault Zoe – 688 авто
  6. Tesla Model Y – 522 авто
  7. Honda M-NV – 431 авто
  8. Tesla Model S – 419 авто
  9. Chevrolet Bolt – 343 авто
  10. Renault Kangoo Z.E. – 338 авто
Важно
Какие б/у авто украинцы пригоняли из-за рубежа в 2022 году: популярные бренды и модели
Какие б/у авто украинцы пригоняли из-за рубежа в 2022 году: популярные бренды и модели

ТОП-10 самых популярных новых электромобилей в 2022 году:

  1. Volkswagen ID.4 – 562 авто
  2. Honda M-NV – 240 авто
  3. BMW iX – 171 авто
  4. Hyundai Ioniq 5 – 131 авто
  5. Audi E-Tron – 114 авто
  6. Nissan Leaf – 109 авто
  7. Mercedes-Benz EQC – 81 авто
  8. Volvo XC40 – 76 авто
  9. Hyundai Kona – 54 авто
  10. Mercedes-Benz EQA – 53 авто

Ранее Фокус назвал самые популярные автомобили в Украине за 2022 год.