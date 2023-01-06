В Украине установлен рекорд по продажам электромобилей: названы популярные модели
В 2022 году украинцы купили более 20 тысяч автомобилей на электротяге. Это рекордный показатель продаж на авторынке Украины.
В 2022 году украинцы существенно увеличили продажи электромобилей. Спрос на модели на электротяге вырос на 45%, несмотря на вторжение России в нашу страну. Подробности о продажах сообщили в Институте исследования авторынка.
2022 год оказался рекордным для украинского рынка электромобилей. В декабре совершили наибольшее количество регистраций новых электрических автомобилей.
Продажи электромобилей в 2022 году
В декабре 2022 года в Украине купили более 2,3 тысячи новых и подержанных электромобилей. Этот показатель на 32,9% больше, чем за декабрь 2021 года и на 6,4% больше ноября 2022 года.
За 2022 год в нашей стране купили 22,5 тысячи автомобилей на электротяге. Это на 45,3% больше, чем в 2021 году и в целом рекордный показатель продаж на авторынке Украины.
Около 11,1 тысячи автомобилей (49,2%) привезли подержанными в Украину с других стран. Еще 9,2 тысячи электромобилей (40,8%) купили на внутреннем рынке. Всего 2,3 тысячи авто на электротяге (10%) приобрели новыми.
В 2022 году больше всего электромобилей зарегистрировали в Киеве — 4,6 тысячи авто. Во Львовской области за год владельцами электромобилей стали почти 2,4 тысячи украинцев. В Киевской области зарегистрировали еще почти 2 тысячи электрокаров.
ТОП-10 регионов по продажам электромобилей за 2022 год:
- Киев – 4 675 авто
- Львовская область – 2 382 авто
- Киевская область – 1 984 авто
- Одесская область – 1 921 авто
- Днепропетровская область – 1 868 авто
- Тернопольская область – 1 194 авто
- Винницкая область – 1 079 авто
- Черновицкая область – 972 авто
- Хмельницкая область – 826 авто
- Закарпатская область – 718 авто
Самые популярные подержанные электромобили из-за рубежа за 2022 год:
- Nissan Leaf – 2 269 авто
- Tesla Model 3 – 953 авто
- Volkswagen E-Golf – 871 авто
- Volkswagen ID.4 – 862 авто
- Renault Zoe – 688 авто
- Tesla Model Y – 522 авто
- Honda M-NV – 431 авто
- Tesla Model S – 419 авто
- Chevrolet Bolt – 343 авто
- Renault Kangoo Z.E. – 338 авто
ТОП-10 самых популярных новых электромобилей в 2022 году:
- Volkswagen ID.4 – 562 авто
- Honda M-NV – 240 авто
- BMW iX – 171 авто
- Hyundai Ioniq 5 – 131 авто
- Audi E-Tron – 114 авто
- Nissan Leaf – 109 авто
- Mercedes-Benz EQC – 81 авто
- Volvo XC40 – 76 авто
- Hyundai Kona – 54 авто
- Mercedes-Benz EQA – 53 авто
Ранее Фокус назвал самые популярные автомобили в Украине за 2022 год.