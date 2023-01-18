Розкрито нові подробиці флагманського кросовера Mazda CX-90 (фото)

Нова Mazda CX-90 прийде на зміну моделі CX-9 і стане більш розкішною. Топова версія кросовера отримає 340-сильну турбошістку.

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Mazda потроху ділиться інформацією про нову модель CX-90. Флагманський кросовер японської марки офіційно презентують 31 січня, а поки що на офіційному сайті Mazda з'явилося більше фото та подробиць нового авто.

[ + – ] Флагманський кросовер представлять 31 січня Фото: Mazda

Нова Mazda CX-90 стане найпотужнішою серійною моделлю за всю історію японського бренду. Автомобіль отримає 3,3-літрову бензинову турбошістку на 340 к. с. та 500 Нм.

Альтернативою стане 328-сильна гібридна установка, що складається з 2,5-літрового бензинового двигуна та електромотора. Такий кросовер зможе проїхати 50-60 км. в електричному режимі.

[ + – ] Оздоблення салону стане розкішним Фото: Mazda

На новому тизері можна розглянути дизайн передньої частини Mazda CX-90 2023. Широкі радіаторні решітки і довгасті фари виконані в стилі молодшої Mazda CX-60, з якою новий флагман ділить задньопривідну платформу (повний привід буде опцією).

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Семимісний кросовер Mazda CX-90 досягатиме близько 5 м завдовжки і 2 м завширшки. Відомо, що оздоблення салону буде якіснішим, ніж у попередниці Mazda CX-9, а комплектацію зроблять багатшою, адже нова модель мітить у преміум-сегмент.

Раніше Фокус повідомляв, що Mazda повернулася до роторно-поршневих двигунів. Таким двигуном оснастили електрокросовер Mazda MX-30.