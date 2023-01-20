В Україні з'явиться оригінальний седан-кросовер Citroen з великим багажником (фото)

Новий Citroen C4 X поєднує чотиридверний кузов з високим кліренсом та позашляховим пластиковим обважуванням. Седан більший і просторіший за п'ятидверну версію, а об'єм його багажника становить 510 л.

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Лінійку Citroen C4 в Україні поповнить нова модифікація. До кросовера приєднається новий седан підвищеної прохідності C4 X. Про це повідомляє представництво французької марки в Україні.

[ + – ] У Citroen C4 X оригінальний дизайн зі стрілоподібними фарами Фото: Stellantis

Новий Citroen C4 X спереду ідентичний до стандартної моделі. У нього рельєфні сторони та оригінальні стрілоподібні фари у вигляді логотипу марки. Кліренс авто збільшений, а нижня частина кузова прикрита пластиковими захисними накладками.

[ + – ] У кришку багажника вбудований спойлер Фото: Stellantis

У той же час, задня частина у автомобіля інша — з вираженим багажником і гострим спойлером. Седан Citroen C4 на 240 мм довший за кросовера – досягає 4600 мм у довжину при ідентичній колісній базі в 2670 мм. Об'єм багажника складає 510 л.

[ + – ] На центральній панелі встановлено 10-дюймовий тачскрін. Фото: Stellantis

У салоні – знайомі по Citroen C4 2022 віртуальна панель приладів та 10-дюймовий тачскрін з бездротовими Android Auto та Apple CarPlay. Передні сидіння Advanced Comfort заповнені спеціальною м'якою піною. Седан дещо просторіший за п'ятидверну версію.

[ + – ] Седан Citroen C4 дещо просторіший за хетчбек Фото: Stellantis

Комплектація Citroen C4 X включає камеру заднього виду, адаптивний круїз-контроль, підігрів керма, лобового скла та сидінь. Також передбачені системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, контролю "сліпих" зон та автоматичного керування світлом фар.

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Кросовер-седан Citroen C4 X 2023 запропонують із 1,2-літровими бензиновими турбомоторами на 100 та 130 к. с., а також з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем. Найменш потужна версія оснащується 6-ступінчастою механічною КПП, а 130-сильні варіанти – 8-ступінчастим автоматом.

[ + – ] Об'єм багажника складає 510 л. Фото: Stellantis

Підвіска седана доповнена технологією Progressive Hydraulic Cushions – амортизатором із вбудованими гідравлічними упорами, що підвищують комфорт їзди.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також з'явиться авангардний французький електрокросовер DS 3 E-Tense із запасом ходу 400 км.

Також ми писали, що Citroen презентували електричний кросовер за 11 000 доларів.