В Україні з'явилися недорогі пікапи британської марки (фото)

MG T60 — 5,3-метровий рамний пікап з повним приводом і хорошою прохідністю. Модель запропонована в бензиновій та дизельній версіях.

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В Україну привезли рамні пікапи MG T60. Один такий автомобіль нещодавно сфотографували у Києві. Про це пише "Автоцентр".

Пікап MG T60 (на деяких ринках він відомий як Maxus T60) представлений у 2016 році. Його випускають на потужності китайського концерну SAIC, якому належить британська марка.

[ + – ] Вантажопідйомність авто становить 925 кг Фото: autocentre.ua

У авто стриманий дизайн з вираженими крилами та широкою решіткою радіатора. Модель пропонують у дводверній та чотиридверній версіях. За габаритами її можна порівняти з Mitsubishi L200 і Toyota Hilux.

Розміри MG T60:

Довжина — 5365 мм

Ширина — 1900 мм

Висота — 1852 мм

Колісна база — 3155 мм

[ + – ] Модель запропонована в бензиновій та дизельній версіях Фото: autocentre.ua

Пікап MG T60 оснащують 2,4-літровим 143-сильним бензиновим двигуном та 2,8-літровим турбодизелем на 150 к. с. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 13 секунд, у другому — 11 секунд. Вантажопідйомність авто — 925 кг.

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Автомобіль комплектують механічними КПП на 5 та 6 ступенів, а повний привід доповнений знижувальною передачею. Кліренс становить 215 мм, що дає змогу долати броди глибиною до 550 мм. Комплектація MG T60 включає двозонний клімат-контроль, парктронік та систему стабілізації.

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