Найпопулярніший пікап Toyota отримав екстремальну спортивну версію (фото)

Пікап Toyota Hilux доопрацювали у спортивному підрозділі Gazoo Racing. Він отримав потужніший турбодизель на 224 л. с. та посилену підвіску для бездоріжжя.

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Лінійку Toyota Hilux 2023 поповнила нова модифікація GR Sport. Спортивний пікап для серйозного бездоріжжя презентували в Австралії. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Колісні арки пікапа розширені Фото: Toyota

Тюнінг Toyota Hilux виконали у спортивному підрозділі Gazoo Racing, який готує такі пікапи до ралі "Дакар". Це не перша подібна версія найпопулярнішого пікапа марки, проте цього разу доробки суттєвіші.

[ + – ] На педалях з'явилися металеві накладки Фото: Toyota

Нова Toyota Hilux GR Sport отримала вдосконалений 2,8-літровий турбодизель. Його потужність зросла до 224 л. с., а піковий момент, що крутить, – до 550 Н∙м. Пікап доступний виключно з 6-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом з понижувальною передачею.

Ходова Toyota Hilux також доопрацьована. Спереду встановлені посилені пружини та важелі підвіски, а ззаду замінили амортизатори та встановили дискові гальма замість барабанних. Колію пікапа розширено на 140 мм спереду і на 155 мм — ззаду.

[ + – ] Пікап Toyota Hilux отримав спортивні сидіння Фото: Toyota

Відрізнити пікап Toyota Hilux GR Sport від стандартної моделі можна за новими бамперами та гратами радіатора, а також розширеними колісними арками та 17-дюймовими позашляховими шинами. У салоні з'явилися металеві накладки на педалі, спортивні сидіння та численний декор від Gazoo Racing.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує розкішний позашляховик преміум-класу, який кине виклик Bentley Bentayga та Mercedes-Maybach GLS.