Самый популярный пикап Toyota получил экстремальную спортивную версию (фото)

Пикап Toyota Hilux доработали в спортивном подразделении Gazoo Racing. Он получил более мощный турбодизель на 224 л. с. и усиленную подвеску для бездорожья.

Related video

Линейку Toyota Hilux 2023 пополнила новая модификация GR Sport. Спортивный пикап для серьезного бездорожья презентовали в Австралии. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Колесные арки пикапа расширены Фото: Toyota

Тюнинг Toyota Hilux выполнили в спортивном подразделении Gazoo Racing, которое готовит такие пикапы к ралли "Дакар". Это не первая подобная версия самого популярного пикапа марки, однако на этот раз доработки более существенные.

[ + – ] На педалях появились металлические накладки Фото: Toyota

Новая Toyota Hilux GR Sport получила усовершенствованный 2,8-литровый турбодизель. Его мощность выросла до 224 л. с., а пиковый крутящий момент – до 550 Н∙м. Пикап доступен исключительно с 6-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

Ходовая Toyota Hilux также доработана. Спереди установлены усиленные пружины и рычаги подвески, а сзади заменили амортизаторы и установили дисковые тормоза вместо барабанных. Колея пикапа расширена на 140 мм спереди и на 155 мм – сзади.

[ + – ] Пикап Toyota Hilux получил спортивные сиденья Фото: Toyota

Отличить пикап Toyota Hilux GR Sport от стандартной модели можно по новым бамперам и решетке радиатора, а также расширенным колесным аркам и 17-дюймовым внедорожным шинам. В салоне появились металлические накладки на педали, спортивные сиденья и многочисленный декор от Gazoo Racing.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит роскошный внедорожник премиум-класса, который бросит вызов Bentley Bentayga и Mercedes-Maybach GLS.