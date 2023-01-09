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Авто

Самый популярный пикап Toyota получил экстремальную спортивную версию (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Hilux GR Sport узнается по измененным бамперу и решетке радиатора

Пикап Toyota Hilux доработали в спортивном подразделении Gazoo Racing. Он получил более мощный турбодизель на 224 л. с. и усиленную подвеску для бездорожья.

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Линейку Toyota Hilux 2023 пополнила новая модификация GR Sport. Спортивный пикап для серьезного бездорожья презентовали в Австралии. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

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Колесные арки пикапа расширены
Фото: Toyota

Тюнинг Toyota Hilux выполнили в спортивном подразделении Gazoo Racing, которое готовит такие пикапы к ралли "Дакар". Это не первая подобная версия самого популярного пикапа марки, однако на этот раз доработки более существенные.

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На педалях появились металлические накладки
Фото: Toyota

Новая Toyota Hilux GR Sport получила усовершенствованный 2,8-литровый турбодизель. Его мощность выросла до 224 л. с., а пиковый крутящий момент – до 550 Н∙м. Пикап доступен исключительно с 6-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

Ходовая Toyota Hilux также доработана. Спереди установлены усиленные пружины и рычаги подвески, а сзади заменили амортизаторы и установили дисковые тормоза вместо барабанных. Колея пикапа расширена на 140 мм спереди и на 155 мм – сзади.

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Пикап Toyota Hilux получил спортивные сиденья
Фото: Toyota

Отличить пикап Toyota Hilux GR Sport от стандартной модели можно по новым бамперам и решетке радиатора, а также расширенным колесным аркам и 17-дюймовым внедорожным шинам. В салоне появились металлические накладки на педали, спортивные сиденья и многочисленный декор от Gazoo Racing.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит роскошный внедорожник премиум-класса, который бросит вызов Bentley Bentayga и Mercedes-Maybach GLS.