В Украине появится оригинальный седан-кроссовер Citroen с большим багажником (фото)

Новый Citroen C4 X сочетает четырехдверный кузов с высоким клиренсом и внедорожным пластиковым обвесом. Седан крупнее и просторнее пятидверной версии, а объем его багажника составляет 510 л.

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Линейку Citroen C4 в Украине пополнит новая модификация. К кроссоверу присоединится новый седан повышенной проходимости C4 X. Об этом сообщает представительство французской марки в Украине.

[ + – ] У Citroen C4 X оригинальный дизайн со стреловидными фарами Фото: Stellantis

Новый Citroen C4 X спереди идентичен стандартной модели. У него рельефные боковины и оригинальные стреловидные фары в виде логотипа марки. Клиренс авто увеличен, а нижняя часть кузова прикрыта защитными пластиковыми накладками.

[ + – ] В крышку багажника интегрирован спойлер Фото: Stellantis

В то же время, задняя часть у авто иная – с выраженным багажником и заостренным спойлером. Седан Citroen C4 на 240 мм длиннее кроссовера – достигает 4600 мм в длину при идентичной колесной базе в 2670 мм. Объем багажника составляет 510 л.

[ + – ] На центральной панели установлен 10-дюймовый тачскрин Фото: Stellantis

В салоне – знакомые по Citroen C4 2022 виртуальная панель приборов и 10-дюймовый тачскрин с беспроводными Android Auto и Apple CarPlay. Передние сиденья Advanced Comfort заполнены специальной мягкой пеной. Седан несколько просторнее пятидверной версии.

[ + – ] Седан Citroen C4 несколько просторнее хэтчбека Фото: Stellantis

Комплектация Citroen C4 X включает камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, подогрев руля, лобового стекла и сидений. Также предусмотрены системы автоматического торможения, удержания в полосе, контроля "слепых" зон и автоматического управления светом фар.

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Кроссовер-седан Citroen C4 X 2023 предложат с 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами на 100 и 130 л. с., а также с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем. Наименее мощная версия оснащается 6-ступенчатой механической КПП, а 130-сильные варианты – 8-сступенчатым автоматом.

[ + – ] Объем багажника составляет 510 л Фото: Stellantis

Подвеска седана дополнена технологией Progressive Hydraulic Cushions – амортизаторам со встроенными гидравлическими упорами, повышающими комфорт езды.

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