Представлен новый электрокроссовер Citroen за $11 000 с запасом хода свыше 300 км (фото)

Citroen eC3 — небольшой электрокроссовер длиной немногим менее 4 метров. Он оснащен 57-сильным мотором и может проехать 315 км без подзарядки.

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В Индии презентовали новый Citroen eC3. Бюджетный электрокроссовер поступит в продажу с февраля и будет стоить в эквиваленте 11 000 долларов, а позже появится и в других странах. Об этом сообщает сайт Autocar.

[ + – ] Citroen eC3 получил небольшой 57-сильный мотор Фото: Citroën

Citroen eC3 — электрическая версия кроссовера C3 (не путать с одноименным компактным хэтчбеком). Визуально электрокар ничем не отличается от бензинового аналога — у него расширенные крылья, высокий капот и "двухэтажные" стреловидные фары.

Размеры Citroen eC3 2023:

Длина — 3981 мм

Ширина — 1733 мм

Высота — 1586 мм

Колесная база — 2540 мм

[ + – ] В салоне на смену рычагу КПП пришел миниатюрный джойстик Фото: Citroën

Салон Citroen C3 остался практически без изменений – сохранены виртуальная панель приборов, 10,2-дюймовый тачскрин и двухцветная окраска. Единственное отличие – миниатюрный джойстик на месте рычага КПП. Объем багажника составляет 315 л.

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Электромобиль Citroen eC3 оснащен мотором, развивающим 57 л. с. и 143 Н∙м. Он разгоняется до 60 км/ч за 6,8 с, а его максимальная скорость ограничена на 107 км/ч.

[ + – ] Аккумуляторная батарея установлена под днищем Фото: Citroën

Под днищем установлена аккумуляторная батарея емкостью 29,2 кВт∙ч, обеспечивающая запас хода в 315 км. Зарядка электрокара в быстром режиме на 80% занимает час.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок выходит электрический кроссовер DS 3 с запасом хода 400 км.