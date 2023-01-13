Самый дешевый электромобиль в Европе получил более мощную версию (фото)

Электромобиль Dacia Spring Extreme Electric 65 оснащен новым мотором. Комплектацию топовой версии кроссовера расширили.

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Линейку Dacia Spring 2023 пополнила новая модификация Extreme Electric 65. Самый доступный электромобиль от Renault получил прибавку в мощности. Об этом сообщает официальный сайт Dacia.

Цифровой индекс в названии указывает на мощность электромотора – она составляет 65 л. с. Базовый 44-сильный вариант критиковали за неважную динамику, но он остается в продаже.

[ + – ] Запас хода электрокроссовера составляет 220 км

Аккумуляторная батарея Dacia Spring осталась без изменений – ее емкость составляет 27,4 кВт∙ч. Запас хода 65-сильной версии несколько уменьшился и составляет 220 км.

Кроме того, версия Extreme Electric 65 отличается особыми цветами кузова и декором медного цвета. Комплектация пополнилась 7-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида и навигацией.

[ + – ] Комплектация бюджетного электрокара расширена Фото: Dacia

Новая Dacia Spring Extreme Electric 65 несколько дороже базовой версии – 22 300 евро. Тем не менее, это по-прежнему самый дешевый электромобиль в Европе. Поставки авто начнутся летом.

Напомним, что электрокар Dacia Spring продают с 2021 года. Компактный 3,7-метровый электрокроссовер является европейской версией модели Renault City K-ZE, которая, в свою очередь, построена на базе бензинового Renault Kwid.

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Вскоре электромобиль Dacia Spring ожидает более основательная модернизация. Кроссовер изменится внешне, получит улучшенный салон и версию с более емкой батареей на 30 кВт∙ч.

Также Фокус сообщал, что Renault готовятся обновить компактный кроссовер Captur.