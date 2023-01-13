Найдешевший електромобіль у Європі отримав потужнішу версію (фото)

Електромобіль Dacia Spring Extreme Electric 65 оснащений новим двигуном. Комплектацію топової версії кросовера розширили.

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Лінійку Dacia Spring 2023 поповнила нова модифікація Extreme Electric 65. Найдоступніший електромобіль від Renault отримав збільшення в потужності. Про це повідомляє офіційний сайт Dacia.

Цифровий індекс у назві вказує на потужність електродвигуна — вона становить 65 к. с. Базовий 44-сильний варіант критикували за погану динаміку, але він залишається у продажу.

[ + – ] Запас ходу електрокросовера становить 220 км

Акумуляторна батарея Dacia Spring залишилася без змін — її місткість складає 27,4 кВт∙год. Запас ходу 65-сильної версії дещо зменшився та становить 220 км.

Крім того, версія Extreme Electric 65 відрізняється особливими кольорами кузова та декором мідного кольору. Комплектація поповнилася 7-дюймовим тачскрином, камерою заднього виду та навігацією.

[ + – ] Комплектація бюджетного електрокара розширена Фото: Dacia

Нова Dacia Spring Extreme Electric 65 дещо дорожча за базову версію — 22 300 євро. З усім тим, це, як і раніше, найдешевший електромобіль у Європі. Постачання авто розпочнеться влітку.

Нагадаємо, що електрокар Dacia Spring продають із 2021 року. Компактний 3,7-метровий електрокросовер є європейською версією моделі Renault City K-ZE, яка, зі свого боку, побудована на базі бензинового Renault Kwid.

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Незабаром електромобіль Dacia Spring очікує ґрунтовніша модернізація. Кросовер зміниться зовні, отримає покращений салон та версію з місткішою батареєю на 30 кВт∙год.

Також Фокус повідомляв, що Renault готуються оновити компактний кросовер Captur.