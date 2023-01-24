На украинский рынок выходит первый премиальный кроссовер Mazda: подробности и цены (фото)

Кроссовер Mazda CX-60 — первенец в новом семействе премиальных моделей японской марки. У него роскошный кожаный салон и богатая комплектация, а топовая версия получила 284-сильный V6.

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В Украине появится новая Mazda CX-60. С этой моделью японская марка открывает для себя премиум-сегмент. Подробности кроссовера раскрыли на официальном сайте Mazda.

[ + – ] У авто длинный капот и высокая оконная линия Фото: Mazda

Mazda CX-60 2023 — первая модель в новом семействе, включающим пяти- и семиместные кроссоверы. В основе авто лежит современная платформа с продольным расположением двигателя.

[ + – ] Модель предложат с бензиновыми двигателями мощностью 192 и 284 л. с. Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-60 достигает 4745 мм в длину при колесной базе в 2870 мм. У него солидный дизайн с длинным капотом и высокой оконной линией. Фирменная широкая решетка радиатора сочетается с продолговатыми диодными фарами. Все версии получили 20-дюймовые диски.

[ + – ] Кроссовер получил виртуальный щиток приборов и проекцию на лобовое стекло Фото: Mazda

Поскольку модель позиционируют как премиальную, то уже в базовой версии салон отделан кожей. Кроссовер получил виртуальную панель приборов, 12,3-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Объем багажника составляет 570-1148 л.

[ + – ] Салон отделан кожей уже в базовой версии Фото: Mazda

Mazda CX-60 в Украине стоит от 1 862 900 гривен и весьма богато оснащена. Начальный вариант получил бесключевой доступ, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, электроприводы сидений и двери багажника, подогрев всех сидений и руля, камеру заднего вида, беспроводную зарядку для смартфонов.

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Версия Premium-Line стоимостью от 2 086 900 гривен добавляет панорамную крышу, электропривод рулевой колонки, вентиляцию сидений, камеры кругового обзора и акустику Bose. У всех Mazda CX-60 2023 богатое оснащение по безопасности – адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, контроля "слепых" зон и усталости водителя.

[ + – ] Объем багажника составляет 570-1148 л Фото: Mazda

Премиальный кроссовер Mazda CX-60 предложат с 2,5-литровой 192-сильной бензиновой четверкой и 3,3-литровым турбированным V6 на 284 л. с. В более мощной версии разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с. Все версии получили 8-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод.

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