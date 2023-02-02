Suzuki показали сімейне авто з "начинкою" від Toyota та витратою 4,4 л на 100 км (фото)

Suzuki Swace запропонований виключно у кузові універсал. Модель С-класу оснащена гібридною силовою установкою потужністю 140 к. с.

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Презентовано новий Suzuki Swace 2023 модельного року. Універсал С-класу пройшов планову модернізацію та надходить у продаж на європейському ринку за ціною від 35 795 євро. Про це повідомляє офіційний сайт Suzuki.

[ + – ] Універсал випускають лише у гібридній версії Фото: Suzuki

Як і раніше, Suzuki Swace є братом-близнюком Toyota Corolla і доступний виключно у кузові універсал. Оскільки Corolla нещодавно було оновлено, то тепер фейсліфтинг пройшла і споріднена модель. Вона впізнається за зміненими фарами та ліхтарями, а також заднім бампером з хромованим молдингом.

[ + – ] Віртуальна панель приладів стала стандартною Фото: Suzuki

У салоні тепер уже в базовій версії встановлено віртуальну панель приладів. Також передбачена нова мультимедійна система з 8,0-дюймовим сенсорним дисплеєм, а USB-портів усередині чотири. Універсал великий багажник об'ємом 598-1591 л.

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Базова комплектація Suzuki Swace досить багата: клімат-контроль, камера заднього виду, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь та керма, системи автоматичного гальмування та контролю розмітки. Топовий варіант додає бездротову зарядку для смартфонів та моніторинг "сліпих" зон.

[ + – ] Об'єм багажника складає 598-1591 л. Фото: Suzuki

Універсал Suzuki Swace, як і раніше, доступний тільки в гібридному виконанні, але став потужнішим. Бензинова 1,8-літрова четвірка та електрокомотор тепер сумарно розвивають 140 к. с. Тепер розгін до 100 км/год займає 9,4 секунди, а середня витрата палива становить 4,4 л/100 км.

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