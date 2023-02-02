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Авто

Suzuki показали сімейне авто з "начинкою" від Toyota та витратою 4,4 л на 100 км (фото)

Suzuki Swace 2023, Suzuki Swace, новий Suzuki Swace, універсал Suzuki, Toyota Corolla
Фото: Suzuki | Suzuki Swace є близнюком Toyota Corolla

Suzuki Swace запропонований виключно у кузові універсал. Модель С-класу оснащена гібридною силовою установкою потужністю 140 к. с.

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Презентовано новий Suzuki Swace 2023 модельного року. Універсал С-класу пройшов планову модернізацію та надходить у продаж на європейському ринку за ціною від 35 795 євро. Про це повідомляє офіційний сайт Suzuki.

Suzuki Swace 2023, Suzuki Swace, новий Suzuki Swace, універсал Suzuki, Toyota Corolla Fullscreen
Універсал випускають лише у гібридній версії
Фото: Suzuki

Як і раніше, Suzuki Swace є братом-близнюком Toyota Corolla і доступний виключно у кузові універсал. Оскільки Corolla нещодавно було оновлено, то тепер фейсліфтинг пройшла і споріднена модель. Вона впізнається за зміненими фарами та ліхтарями, а також заднім бампером з хромованим молдингом.

Suzuki Swace 2023, Suzuki Swace, новий Suzuki Swace, універсал Suzuki, Toyota Corolla Fullscreen
Віртуальна панель приладів стала стандартною
Фото: Suzuki

У салоні тепер уже в базовій версії встановлено віртуальну панель приладів. Також передбачена нова мультимедійна система з 8,0-дюймовим сенсорним дисплеєм, а USB-портів усередині чотири. Універсал великий багажник об'ємом 598-1591 л.

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Базова комплектація Suzuki Swace досить багата: клімат-контроль, камера заднього виду, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь та керма, системи автоматичного гальмування та контролю розмітки. Топовий варіант додає бездротову зарядку для смартфонів та моніторинг "сліпих" зон.

Suzuki Swace 2023, Suzuki Swace, новий Suzuki Swace, універсал Suzuki, Toyota Corolla Fullscreen
Об'єм багажника складає 598-1591 л.
Фото: Suzuki

Універсал Suzuki Swace, як і раніше, доступний тільки в гібридному виконанні, але став потужнішим. Бензинова 1,8-літрова четвірка та електрокомотор тепер сумарно розвивають 140 к. с. Тепер розгін до 100 км/год займає 9,4 секунди, а середня витрата палива становить 4,4 л/100 км.

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