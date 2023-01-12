BMW X6 на мінімалках: Suzuki презентували найдешевший у світі купе-кросовер (фото)

Доступний купе-кросовер Suzuki Fronx приходить на зміну хетчбеку Baleno. Він відрізняється оригінальним дизайном і дуже оснащений.

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На виставці Auto Expo у Нью-Делі презентували новий Suzuki Fronx. Перший купе-кросовер японської марки надійде у продаж із квітня за ціною приблизно від 11-12 тисяч доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Suzuki.

[ + – ] У авто похилий аркоподібний дах Фото: Suzuki

Кросовер Suzuki Fronx стане наступником хетчбека Baleno та побудований на його платформі. Його виробництво налагодять в Індії, але вже відомо, що модель з'явиться в інших країнах, де раніше продавали Baleno. За розмірами авто можна порівняти з Toyota Yaris Cross і Ford Puma.

Габарити Suzuki Fronx 2023:

Довжина — 3995 мм

Ширина — 1765 мм

Висота — 1550 мм

Колісна база — 2650 мм

[ + – ] Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Suzuki

Дизайн Suzuki Fronx виконаний у новому фірмовому стилі. Передня частина виконана в стилі кросовера S-Cross і нового Suzuki Grand Vitara — з широкою радіаторною решіткою і "двоповерховою" діодною оптикою. У авто мускулисті розширені крила, похила лінія даху та ліхтарі на всю ширину кузова.

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Деталі салону Suzuki Fronx 2023 запозичили у того ж Grand Vitara. Він став донором керма, приладів та центральної панелі з 9,0-дюймовим тачскріном. Об'єм багажника становить 308 л.

[ + – ] На центральній панелі встановлено 9,0-дюймовий тачскрін. Фото: Suzuki

У переліку опцій значаться безключовий доступ, проєкція на лобове скло, клімат-контроль, камери кругового огляду, навігація та бездротова зарядка для смартфонів. Також передбачені системи автоматичного гальмування та утримання в смузі.

Кросовер Suzuki Fronx оснащуватимуть 1,2-літровою бензиновою четвіркою на 92 к. с. та 1,0-літровим 100-сильним турбомотором. У першому випадку запропонують на вибір 5-ступінчасту механічну КПП та 5-ступінчастий робот, у другому — механіку та 6-ступінчастий автомат.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Нью-Делі показали і подовжений Suzuki Jimny для сім'ї.