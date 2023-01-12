BMW X6 на минималках: Suzuki презентовали самый дешевый в мире купе-кроссовер (фото)

Доступный купе-кроссовер Suzuki Fronx приходит на смену хэтчбеку Baleno. Он отличается оригинальным дизайном и богато оснащен.

Related video

На выставке Auto Expo в Нью-Дели презентовали новый Suzuki Fronx. Первый купе-кроссовер японской марки поступит в продажу с апреля по цене примерно от 11-12 тысяч долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Suzuki.

[ + – ] У авто покатая аркообразная крыша Фото: Suzuki

Кроссовер Suzuki Fronx станет преемником хэтчбека Baleno и построен на его платформе. Его производство наладят в Индии, но уже известно, что модель появится и в других странах, где ранее продавали Baleno. По размерам авто сопоставимо с Toyota Yaris Cross и Ford Puma.

Габариты Suzuki Fronx 2023:

Длина — 3995 мм

Ширина — 1765 мм

Высота — 1550 мм

Колесная база — 2650 мм

[ + – ] Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Suzuki

Дизайн Suzuki Fronx выполнен в новом фирменном стиле. Передняя часть выполнена в духе кроссовера S-Cross и нового Suzuki Grand Vitara — с широкой решеткой радиатора и "двухэтажной" диодной оптикой. У авто мускулистые расширенные крылья, покатая линия крыши и фонари на всю ширину кузова.

Важно

Семь мест и цена $14 750: представлен самый дешевый в мире гибридный кроссовер (фото)

Детали салона Suzuki Fronx 2023 позаимствовали у того же Grand Vitara. Он стал донором руля, приборов и центральной панели с 9,0-дюймовым тачскрином. Объем багажника составляет 308 л.

[ + – ] На центральной панели установлен 9,0-дюймовый тачскрин Фото: Suzuki

В перечне опций значатся бесключевой доступ, проекция на лобовое стекло, климат-контроль, камеры кругового обзора, навигация и беспроводная зарядка для смартфонов. Также предусмотрены системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Кроссовер Suzuki Fronx будут оснащать 1,2-литровой бензиновой четверкой на 92 л. с. и 1,0-литровым 100-сильным турбомотором. В первом случае предложат на выбор 5-ступенчатую механическую КПП и 5-ступенчатый робот, во втором — механику и6-ступенчатый автомат.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Нью-Дели показали и удлиненный Suzuki Jimny для семьи.