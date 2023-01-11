Семь мест и цена $14 750: представлен самый дешевый в мире гибридный кроссовер (фото)

SWM Big Tiger Edi оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Он может проехать 51 км на электротяге, а полного бака топлива хватит на 1000 км.

Related video

Итальяно-китайская компания SWM презентовала бюджетный кроссовер Big Tiger Edi. Он поступит в продажу по цене от 100 000 юаней ($14 750). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Под брендом SWM до 2014 года выпускали исключительно мотоциклы, однако затем его выкупила китайская компания Shineray. Теперь в линейке SWM появились автомобили, причем производят их в сотрудничестве с компанией Brilliance.

[ + – ] Кроссовер отличается рубленным дизайном Фото: CarNewsChina

Семейный кроссовер SWM Big Tiger Edi отличается угловатым дизайном. У него вертикальные задние стойки, высокая оконная линия, массивные бамперы и узкая решетка радиатора. По размерам авто сопоставимо с Skoda Kodiaq.

Габариты SWM Big Tiger Edi:

Длина – 4605 мм

Ширина – 1815 мм

Высота – 1825 мм

Колесная база – 2780 мм

Клиренс – 195 мм

[ + – ] SWM Big Tiger Edi получил цифровую панель приборов и 10,25-дюймовый тачскрин Фото: CarNewsChina

На выбор предложат версии на 5 и 7 мест. Кроссовер получил цифровую панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Со сложенными задними креслами можно перевозить грузы длиной до 1,85 м.

Важно

Брутальный внедорожник Chery станет недорогим конкурентом Toyota Land Cruiser (фото)

В гибридной установке главную роль играет 143-сильный электромотор – именно он вращает колеса. Заряда аккумуляторной батареи хватает, чтобы проехать 51 км на электротяге. Затем подключается 1,5-литровый бензиновый мотор-генератор, вырабатывающий электроэнергию. На одном баке топлива SWM Big Tiger Edi может проехать 1000 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае создали специальный автомобиль для молодых мам.