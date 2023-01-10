В Китае разработали необычный автомобиль для молодых мам (фото)

У Arcfox Kaola просторный салон с удобными задними креслами и специальным детским сиденьем. Минивэн оснастили многочисленными сенсорами, камерой слежения за ребенком и раскладным пеленальным столиком.

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Китайский концерн BAIC презентовал оригинальный минивэн Arcfox Kaola. Автомобиль создан концерном BAIC специально для молодых мам. Об этом пишет сайт Autohome.

[ + – ] Задняя правая дверь выполнена сдвижной Фото: autohome.com.cn

Новый Arcfox Kaola отличается однообъемным дизайном с плавными формами. Для удобства посадки и высадки его правая задняя дверь сдвижная и с электроприводом.

[ + – ] Заднее левое сиденье предназначено для установки детского кресла Фото: autohome.com.cn

В салоне на втором ряду установлены два отдельных кресла, причем правое сиденье приспособлено для перевозки беременных. Оно раскладывается и в нем можно ехать полулежа, а специальные датчики контролируют состояние здоровья будущей мамы. Кроме того, в мультимедийную систему можно записать даты плановых визитов к врачу и авто будет о них напоминать.

[ + – ] Мультимедийная система напомнит о предстоящем визите к врачу Фото: autohome.com.cn

Левое кресло Arcfox Kaola приспособлено для установки специального детского сиденья с обилием регулировок. Состояние ребенка также контролируется и когда он засыпает, то кресло раскладывается. За малышом следит специальная камера – если он заплачет, то включается успокаивающая музыка.

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Также датчики сообщат родителям, что нужно заменить подгузник. Сделать это можно на специальном пеленальном столике, который раскладывается из переднего подлокотника. Кроме того, предусмотрен отсек для бутылочек с детской смесью с подогревом.

[ + – ] Из подлокотника раскладывается пеленальный столик Фото: autohome.com.cn

На задних окнах предусмотрены выдвижные шторки. А климат-контроль Arcfox Kaola дополнен антибактериальным фильтром и может регулировать не только температуру, но и влажность в салоне.

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