В Китае разработали необычный автомобиль для молодых мам (фото)
У Arcfox Kaola просторный салон с удобными задними креслами и специальным детским сиденьем. Минивэн оснастили многочисленными сенсорами, камерой слежения за ребенком и раскладным пеленальным столиком.
Китайский концерн BAIC презентовал оригинальный минивэн Arcfox Kaola. Автомобиль создан концерном BAIC специально для молодых мам. Об этом пишет сайт Autohome.
Новый Arcfox Kaola отличается однообъемным дизайном с плавными формами. Для удобства посадки и высадки его правая задняя дверь сдвижная и с электроприводом.
В салоне на втором ряду установлены два отдельных кресла, причем правое сиденье приспособлено для перевозки беременных. Оно раскладывается и в нем можно ехать полулежа, а специальные датчики контролируют состояние здоровья будущей мамы. Кроме того, в мультимедийную систему можно записать даты плановых визитов к врачу и авто будет о них напоминать.
Левое кресло Arcfox Kaola приспособлено для установки специального детского сиденья с обилием регулировок. Состояние ребенка также контролируется и когда он засыпает, то кресло раскладывается. За малышом следит специальная камера – если он заплачет, то включается успокаивающая музыка.Важно
Также датчики сообщат родителям, что нужно заменить подгузник. Сделать это можно на специальном пеленальном столике, который раскладывается из переднего подлокотника. Кроме того, предусмотрен отсек для бутылочек с детской смесью с подогревом.
На задних окнах предусмотрены выдвижные шторки. А климат-контроль Arcfox Kaola дополнен антибактериальным фильтром и может регулировать не только температуру, но и влажность в салоне.
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