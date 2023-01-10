Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Китае разработали необычный автомобиль для молодых мам (фото)

Arcfox Kaola, новый Arcfox Kaola, китайские автомобили, BAIC, женский автомобиль
Фото: autohome.com.cn | Arcfox Kaola — небольшой четырехместный минивэн

У Arcfox Kaola просторный салон с удобными задними креслами и специальным детским сиденьем. Минивэн оснастили многочисленными сенсорами, камерой слежения за ребенком и раскладным пеленальным столиком.

Related video

Китайский концерн BAIC презентовал оригинальный минивэн Arcfox Kaola. Автомобиль создан концерном BAIC специально для молодых мам. Об этом пишет сайт Autohome.

Arcfox Kaola, новый Arcfox Kaola, китайские автомобили, BAIC, женский автомобиль Fullscreen
Задняя правая дверь выполнена сдвижной
Фото: autohome.com.cn

Новый Arcfox Kaola отличается однообъемным дизайном с плавными формами. Для удобства посадки и высадки его правая задняя дверь сдвижная и с электроприводом.

Arcfox Kaola, новый Arcfox Kaola, китайские автомобили, BAIC, женский автомобиль Fullscreen
Заднее левое сиденье предназначено для установки детского кресла
Фото: autohome.com.cn

В салоне на втором ряду установлены два отдельных кресла, причем правое сиденье приспособлено для перевозки беременных. Оно раскладывается и в нем можно ехать полулежа, а специальные датчики контролируют состояние здоровья будущей мамы. Кроме того, в мультимедийную систему можно записать даты плановых визитов к врачу и авто будет о них напоминать.

Arcfox Kaola, новый Arcfox Kaola, китайские автомобили, BAIC, женский автомобиль Fullscreen
Мультимедийная система напомнит о предстоящем визите к врачу
Фото: autohome.com.cn

Левое кресло Arcfox Kaola приспособлено для установки специального детского сиденья с обилием регулировок. Состояние ребенка также контролируется и когда он засыпает, то кресло раскладывается. За малышом следит специальная камера – если он заплачет, то включается успокаивающая музыка.

Важно
General Motors и MG совместно создали большой семейный кроссовер за $17 000 (фото)
General Motors и MG совместно создали большой семейный кроссовер за $17 000 (фото)

Также датчики сообщат родителям, что нужно заменить подгузник. Сделать это можно на специальном пеленальном столике, который раскладывается из переднего подлокотника. Кроме того, предусмотрен отсек для бутылочек с детской смесью с подогревом.

Arcfox Kaola, новый Arcfox Kaola, китайские автомобили, BAIC, женский автомобиль Fullscreen
Из подлокотника раскладывается пеленальный столик
Фото: autohome.com.cn

На задних окнах предусмотрены выдвижные шторки. А климат-контроль Arcfox Kaola дополнен антибактериальным фильтром и может регулировать не только температуру, но и влажность в салоне.

Ранее Фокус сообщал, что Chery презентовали недорогого конкурента Toyota Land Cruiser.