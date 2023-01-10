Брутальный внедорожник Chery станет недорогим конкурентом Toyota Land Cruiser (фото)
Chery Tiggo TJ-1 станет более дешевой альтернативой внедорожнику Toyota Land Cruiser. Он получит богатое оснащение и неплохие внедорожные качества.
Chery готовит новый флагманский внедорожник. Модель Tiggo TJ-1 получит брутальный дизайн и будет подготовлена для езды по бездорожью. Первые подробности раскрыли на сайте Autohome.
Chery Tiggo TJ-1 получит необычный для китайского бренда дизайн с прямоугольными формами. Передний и задний бамперы, а также расширителями колесных арок покрасят в контрастный черный цвет. Спереди будет расположена огромная решетка радиатора с большой надписью названия бренда.
Дверные ручки будут спрятаны в кузове. Сзади установят необычные фонари в ретро-стиле и прямоугольные выхлопные патрубки.
TJ-1 в название модели является кодовым именем. Когда модель доберется до производства, ее переименуют.
В сети появилось и несколько шпионских снимков интерьера новинки. Он будет одним из самых роскошных в линейке бренда. В салоне, как и снаружи, будут преобладать прямоугольные формы. В центре установят большой сенсорный дисплей, а приборная панель будет цифровой.
Ожидается, что Chery Tiggo TJ-1 будут предлагать с гибридной силовой установкой. Она состоит из 1,5-литрового двигателя и электромотора. Модель станет доступна только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Базовые версии получат передний привод, а самые дорогие — полный привод.Важно
Публичный дебют Chery Tiggo TJ-1 состоится на автосалоне в Шанхае в апреле 2023 года. В июле модель появится на китайском рынке.
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