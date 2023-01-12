Пять дверей и большой багажник: представлен удлиненный Suzuki Jimny для семьи (фото)

Пятидверный Suzuki Jimny удлинили на 34 см. Это позволило сделать внедорожник просторнее и увеличить его багажник.

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Линейку Suzuki Jimny 2023 пополнила долгожданная пятидверная версия. Компактный семейный внедорожник презентовали на выставке Auto Expo в Нью-Дели . Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Пятидверный Suzuki Jimny поступит в продажу с мая Фото: Suzuki

Новый Suzuki Jimny 5 door будут выпускать в Индии и там он поступит в продажу уже с мая. На европейский рынок модель должна выйти до конца нынешнего года.

Удлиненный Suzuki Jimny сохраняет знакомый угловатый дизайн и отличается от короткого собрата только дополнительной парой дверей и узкими окошками. Он примерно на 34 см длиннее стандартной модели.

[ + – ] Внедорожник будет доступен в бензиновой и гибридной версиях Фото: Suzuki

Размеры Suzuki Jimny 5 door:

Длина – 3985 мм

Ширина – 1645 мм

Высота – 1720 мм

Колесная база – 2590 мм

[ + – ] В салоне появился 9,0-дюймовый тачскрин Фото: Suzuki

Конечно, пятидверная модель стала просторнее внутри, но остается четырехместной, ведь задний диван авто узкий. Также увеличен багажник Suzuki Jimny. Еще одно новшество в салоне – улучшенная мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином.

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В Индии новый Suzuki Jimny будут по-прежнему оснащать 1,5-литровым 105-сильным бензиновым мотором, однако для Европы его дополнят "мягкой" гибридной установкой от нового Suzuki Grand Vitara (это поднимет мощность до 116 л. с.).

[ + – ] Багажник внедорожника увеличен Фото: Suzuki

На выбор предложат 5-ступенчатую механическую и 4-ступенчатую автоматическую КПП. Все версии получат полный привод с пониженной передачей.

Ранее Фокус сообщал, что Suzuki рассекретили свой первый электромобиль.

Также мы писали, что Suzuki Jimny тюнинговали в духе старого Гелендвагена.