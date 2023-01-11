Suzuki представили свой первый электромобиль с запасом хода 550 км (видео)
Среднеразмерный внедорожник Maruti Suzuki eVX построен на совершенно новой электрической платформе. Заявленный запас хода на одном заряде составляет 550 км.
В Индии на выставке Auto Expo 2023 Maruti Suzuki представила концепт полностью электрического внедорожника eVX. Он станет серийным в 2025 году. Подробности рассказали на сайте The Times of India.
Новый Suzuki eVX отличается брутальным дизайном. Спереди у электромобиля установлены необычные узкие фары. Они соединены тонкой черной полосой.
У кроссовера также покатая крыша с установленным спойлером. Задние фонари выполнены в виде светодиодной полосы.
Среднеразмерный внедорожник построен на совершенно новой электрической платформе. Она станет основой для многих будущих электромобилей бренда.
Габариты Maruti Suzuki eVX:
- Длина — 4300 мм
- Ширина — 1800 мм
- Высота — 1600 мм
В Maruti Suzuki eVX установили аккумулятор емкостью 60 кВтч. Заявленный запас хода на одном заряде составляет 550 км.Важно
Первый электромобиль Maruti Suzuki имеет высокий уровень аэродинамической эффективности. Его дизайн был разработан с упором на достижение максимального запаса хода.
Ранее Фокус писал, что Volkswagen представил электрический седан ID.7 с запасом хода 700 км.