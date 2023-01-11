Suzuki представили свой первый электромобиль с запасом хода 550 км (видео)

Среднеразмерный внедорожник Maruti Suzuki eVX построен на совершенно новой электрической платформе. Заявленный запас хода на одном заряде составляет 550 км.

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В Индии на выставке Auto Expo 2023 Maruti Suzuki представила концепт полностью электрического внедорожника eVX. Он станет серийным в 2025 году. Подробности рассказали на сайте The Times of India.

Новый Suzuki eVX отличается брутальным дизайном. Спереди у электромобиля установлены необычные узкие фары. Они соединены тонкой черной полосой.

[ + – ] Maruti Suzuki eVX получил угловатый дизайн с х-образными фарами Фото: Suzuki

У кроссовера также покатая крыша с установленным спойлером. Задние фонари выполнены в виде светодиодной полосы.

[ + – ] На крыше установлен спойлер для улучшения аэродинамики Фото: Suzuki

Среднеразмерный внедорожник построен на совершенно новой электрической платформе. Она станет основой для многих будущих электромобилей бренда.

Габариты Maruti Suzuki eVX:

Длина — 4300 мм

Ширина — 1800 мм

Высота — 1600 мм

В Maruti Suzuki eVX установили аккумулятор емкостью 60 кВтч. Заявленный запас хода на одном заряде составляет 550 км.

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