Volkswagen рассекретил электрического преемника Passat с запасом хода 700 км (видео)

Электромобиль Volkswagen ID.7 крупнее Passat и отличается продуманной аэродинамикой. Седан получил проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью и "умный" климат-контроль.

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Накануне открытия шоу CES в Лас-Вегасе показали предсерийный электромобиль Volkswagen ID.7. Большой седан D-класса появится во втором квартале нынешнего года и станет преемником популярного VW Passat. Об этом сообщает официальный сайт немецкого автопроизводителя.

[ + – ] У седана хорошо проработана аэродинамика Фото: Volkswagen

Как известно, седан Volkswagen Passat B8 сняли с производства и в новом поколении модель будет доступна только в кузове универсал. Новый Volkswagen ID.7 представили в пиксельном камуфляже, причем это не пленка на кузове, а специальная краска в 40 слоев.

[ + – ] Запас хода электрокара составляет до 700 км Фото: Volkswagen

Впрочем, внешность электрокара можно разглядеть и видно, что он мало чем отличается от прошлогоднего концепт-кара Volkswagen ID.Aero. У него обтекаемый дизайн с аркообразной крышей и продолговатыми светодиодными фарами.

[ + – ] Электрокар получил проекцию на лобовое стекло с функцией дополненной реальности Фото: Volkswagen

Седан построен на платформе МЕВ, как и все электромобили Volkswagen. Он крупнее Passat – достигает 4940 мм в длину при колесной базе в 2969 мм. У авто продумана аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления равен 0,23.

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В салоне обращают на себя внимание очень маленький виртуальный щиток приборов и огромный 15-дюймовый тачскрин. Также предусмотрены проекция на лобовое стекло с функцией дополненной реальности и инновационный климат-контроль, способный самостоятельно прогревать или охлаждать салон, в зависимости от температуры воздуха на улице.

Характеристики Volkswagen ID.7 2023 пока не разглашают, известно лишь, что в самой "дальнобойной" версии запас хода составит 700 км. Очевидно электрокар получит знакомые по другим Volkswagen ID силовые установки мощностью от 204 до 299 л. с. Модель будут доступна в Европе, Америке и Китае.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen готовит флагманский электрокроссовер и его запас хода также достигнет 700 км.