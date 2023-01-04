Доступный электромобиль Nissan за 22 000 евро рассекретили за два года до премьеры (видео)

Электромобиль Nissan Micra будет стоить около 22 000 — 24 000 евро. Хэтчбек получит 136-сильный мотор, а его запас хода составит до 400 км.

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В интернете появились рендеры нового Nissan Micra. Шестое поколение хэтчбека В-класса презентуют в 2025 году и он станет электромобилем. Об этом пишет сайт L’argus.

[ + – ] Nissan Micra будет построен на базе нового Renault 5

Новый Nissan Micra разрабатывают совместно с Renault. Он станет родственником недорогого электрокара Renault 5, который начнут выпускать в 2024 году. Две модели будут выпускать на предприятии во Франции, а их стоимость составит 22 000 – 24 000 евро.

[ + – ] Nissan ранее опубликовал первые изображения Micra Фото: Nissan

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Nissan готовит стильного конкурента BMW X6 и Mercedes GLE Coupe

Ранее Nissan публиковал тизеры новой модели. Как и Renault 5, электромобиль Nissan Micra отличается угловатым дизайном с малыми свесами кузова, а ручки его задних дверей спрятаны в стойках крыши. От собрата хэтчбек отличается, прежде всего, оригинальными круглыми фарами и фонарями. Персонализировать авто можно будет за счет двухцветной окраски.

Электрокар Nissan будет достигать примерно 4 м в длину и 1,7 м в ширину. Он получит 136-сильную установку и жве батареи на выбор – на 42 и 52 кВт∙ч. В последнем случае запас хода составит около 400 км. Не исключено, что позже появится 218-сильный спортивный вариант от Nismo.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине стартуют продажи Nissan X-Trail 2022. Кроссовер будет доступен в бензиновой и гибридной версиях.