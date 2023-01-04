Доступний електромобіль Nissan за 22 000 євро розсекретили за два роки до прем'єри (відео)

Електромобіль Nissan Micra коштуватиме близько 22 000 – 24 000 євро. Хетчбек отримає 136-сильний двигун, а його запас ходу складе до 400 км.

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В інтернеті з'явилися рендери нового Nissan Micra. Шосте покоління хетчбека В-класу презентують у 2025 році і стане електромобілем. Про це пише сайт L'argus.

[ + – ] Nissan Micra побудують на базі нового Renault 5

Новий Nissan Micra розробляють разом із Renault. Він стане родичем недорогого електрокара Renault 5, який почнуть випускати у 2024 році. Дві моделі випускатимуть на підприємстві у Франції, а їхня вартість становитиме 22 000 – 24 000 євро.

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Nissan готує стильного конкурента BMW X6 і Mercedes GLE Coupe

Раніше Nissan публікував тизери нової моделі. Як і Renault 5, електромобіль Nissan Micra відрізняється незграбним дизайном з малими звисами кузова, а ручки його задніх дверей заховані у стійках даху. Від побратима хетчбек відрізняється, перш за все, оригінальними круглими фарами та ліхтарями. Персоналізувати авто можна буде завдяки двоколірному забарвленню.

Електрокар Nissan досягатиме приблизно 4 м завдовжки і 1,7 м завширшки. Він отримає 136-сильну установку і живе батареї на вибір – на 42 та 52 кВт∙год. У разі запас ходу становитиме близько 400 км. Цілком ймовірно, що потім з'явиться 218-сильний спортивний варіант від Nismo.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні стартують продажі Nissan X-Trail 2022. Кросовер буде доступний у бензиновій та гібридній версіях.