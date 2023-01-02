Nissan готує стильного конкурента BMW X6 і Mercedes GLE Coupe

Новий купе-кросовер стане наступником знаменитого Infiniti FX/QX70. Модель оснастять 3,5-літровим бензиновим V6 і 9-ступінчастою автоматичною КПП.

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У модельній лінійці Infiniti з'явиться ще один купе-кросовер. Новинка від преміум-підрозділу Nissan дебютує не раніше кінця 2023 року. Про це стало відомо виданню Auto Motor und Sport.

Новий Infiniti отримає позначення QX65 — 22 грудня було подано заявку про реєстрацію цієї назви у Відомство за патентами й товарними знаками США. Саме в цій країні налагодять випуск моделі.

Швидше за все, кросовер буде побудований на базі моделі QX60 — за аналогією з Infiniti QX55, який є купеподібною версією QX50. Конкурентами автомобіля стануть BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe, тобто він буде наступником культового Infiniti FX/QX70.

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Infiniti QX60 є великим сімейним кросовером зі стриманим дизайном. Його купеподібний побратим буде динамічнішим на вигляд завдяки похилішому даху. Водночас передня частина з величезною решіткою радіатора та розкосими фарами залишиться незмінною.

Кросовер Infiniti має зберегти 3,5-літровий бензиновий V6 на 299 к.с. і 9-ступінчасту автоматичну КПП моделі QX60. Водночас не виключена поява гібридної модифікації.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться новий Nissan X-Trail 2022. Кросовер запропонують у версіях на 5 і 7 місць.