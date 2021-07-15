Оголошені ціни на новий Infiniti QX60: тільки бензиновий двигун і повний привід за доплату

В Infiniti оголосили ціни на новий кросовер QX60. На найважливішому ринку — у США — модель стартує з позначки 46 850 доларів.

Усі Infiniti QX60 оснащуються добре знайомим 3,5-літровим двигуном V6 потужністю 295 к. с. і максимальним обертовим моментом 366 Нм. А ось трансмісія змінилася — місце безступінчатого варіатора зайняла 9-ступінчаста автоматична коробка передач. Зміна трансмісії дозволила збільшити масу причепа на 20%.

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Що стосується розмірів, то вони змінилися по-різному. Так, довжина порівняно з попередником скоротилася на 6 см, колісна база залишилася колишньою, дорожній просвіт збільшився на 5 мм. Коефіцієнт аеродинамічного опору знизився, з 0,33 до 0,32. Як і раніше, машина доступна в трирядному виконанні. За бажанням клієнта, середній ряд може бути зроблений у формі дивана, або пари окремих крісел. У будь-якому випадку, їх можна змістити і нахилити, щоб пройти на "гальорку".

Скорочення довжини і збільшення місця для ніг задніх пасажирів відбилося на багажному відсіку. Його обсяг у стандартному положенні скоротився з 450 до 411 літрів, а зі складеними двома задніми рядами — з 2 146 до 2 135 літрів.

Робоче місце водія змінилося кардинально. Так, на новому поколінні QX60 доступний опціональний цифровий щиток приладів, а 12,3-дюймовий дисплей мультимедіа InTouch є стандартним. До речі, тепер медіасистеми підтримує бездротовий Apple CarPlay. Проекційний дисплей має діагональ 10,8 дюймів.

Конструкція підвіски принципово не змінилася — McPherson спереду, "багатоважелівка" ззаду. На догоду більш точній керованості гальмівні диски і спереду, і ззаду стали більшими. За замовчуванням кросовер має передній привід, а трансмісія 4х4 доступна за доплату. Повний привід отримав нову муфту, яка більш оперативно підключає задню вісь.

Серед оновлень електронних асистентів варто виділити адаптивний круїз-контроль. Його навчили автоматично знижувати швидкість перед поворотами, для чого машина використовує інформацію штатного навігатора. Очікується, що на американському ринку автомобіль зʼявиться наприкінці 2021 року. Інформації щодо інших ринків поки немає.

Раніше повідомлялося, що передвісником нового QX60 повинен стати концепт-кар Infiniti QX60 Monograph. Він отримав багато елементів дизайну, які перекочували на серійну машину.

Також Фокус писав, що Skoda показала найшвидшу версію кросовера Kodiaq. Розгін із місця до 100 км/год в автомобіля займає 6,6 секунди.