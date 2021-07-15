Объявлены цены на новый Infiniti QX60: только бензиновый двигатель и полный привод за доплату

В Infiniti объявили цены на новый кроссовер QX60. На самом важном рынке — в США — модель стартует с отметки в 46 850 долларов.

Все Infiniti QX60 оснащаются хорошо знакомым 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 295 л.с. и максимальным крутящим моментом в 366 Нм. А вот трансмиссия изменилась — место бесступенчатого вариатора заняла 9-ступенчатая ​​автоматическая коробка передач. Смена трансмиссии позволила увеличить массу буксируемого прицепа на 20%.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Что касается размеров, то они изменились по-разному. Так, длина в сравнение с предшественником сократилась на 6 см, колесная база осталась прежней, дорожный просвет увеличился на 5 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления снизился, с 0,33 до 0,32. Как и раньше, машина доступна в трехрядном исполнении. По желанию клиента, средний ряд может быть выполнен в форме дивана, или пары отдельных кресел. В любом случае, их можно сдвинуть и наклонить, чтобы пробраться на "галерку".

Сокращение длины и прибавка места для ног задних пассажиров сказалась на багажном отсеке. Его объем в стандартном положении сократился с 450 до 411 литров, а со сложенными двумя задними рядами — с 2146 до 2135 литров.

Рабочее место водителя преобразилось кардинально. Так, на новом поколении QX60 доступен опциональный цифровой щиток приборов, а 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа InTouch является стандартным. Кстати, теперь медиасистема поддерживает беспроводной Apple CarPlay. Проекционный дисплей имеет диагональ 10,8 дюйма.

Конструкция подвески принципиально не изменилась — McPherson спереди, "многорычажка" сзади. В угоду более точной управляемости тормозные диски и спереди, и сзади стали крупнее. По умолчанию кроссовер имеет передний привод, а трансмиссия 4х4 доступна за доплату. Полный привод получил новую муфту, которая более оперативно подключает заднюю ось.

Среди обновлений электронных ассистентов стоит выделить адаптивный круиз-контроль. Его научили автоматически снижать скорость перед поворотами, для чего машина использует информацию штатного навигатора. Ожидается, что на американском рынке автомобиль появится в конце 2021 года. Информации касательно других рынков пока нет.

Ранее сообщалось, что предвестником нового QX60 должен стать концепт-кар Infiniti QX60 Monograph. Он получил многие элементы дизайна, которые перекочевали на серийную машину.

Также Фокус писал, что Skoda показала самую быструю версию кроссовера Kodiaq. Разгон с места до 100 км/ч у автомобиля занимает 6,6 секунды.