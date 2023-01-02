Nissan готовит стильного конкурента BMW X6 и Mercedes GLE Coupe

Новый купе-кроссовер станет преемником знаменитого Infiniti FX/QX70. Модель оснастят 3,5-литровым бензиновым V6 и 9-ступенчатой автоматической КПП.

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В модельном ряду Infiniti появится еще один купе-кроссовер. Новинка от премиум-подразделения Nissan дебютирует не ранее конца 2023 года. Об этом стало известно изданию Auto Motor und Sport.

Новый Infiniti получит обозначение QX65 — 22 декабря была подана заявка о регистрации этого названия в Ведомство по патентам и товарным знакам США. Именно в этой стране наладят выпуск модели.

Скорее всего, кроссовер будет построен на базе модели QX60 – по аналогии с Infiniti QX55, который является купеобразной версией модели QX50. Конкурентами автомобиля станут BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, то есть он будет преемником культового Infiniti FX/QX70.

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Infiniti QX60 является большим семейным кроссовером со сдержанным дизайном. Его купеобразный собрат будет динамичнее на вид благодаря более покатой крыше. В то же время, передняя часть с огромной решеткой радиатора и раскосыми фарами останется неизменной.

Кроссовер Infiniti должен сохранить 3,5-литровый бензиновый V6 на 299 л. с. и 9-ступенчатую автоматическую КПП модели QX60. В то же время, не исключено появление гибридной модификации.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится новый Nissan X-Trail 2022. Кроссовер предложат в версиях на 5 и 7 мест.