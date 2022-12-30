Suzuki Jimny превратили в миниатюрный дом на колесах (видео)

На крыше Suzuki Jimny появилась раскладная палатка в специальном боксе. Она весит 45 кг и снабжена полиуретановым ортопедическим матрасом.

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[ + – ] Палатка с боксом весит 45 кг

Автомобиль назвали Canotier J3 – в честь традиционной французской шляпы канотье. Название намекает, что на крыше Suzuki Jimny появился бокс с раскладной палаткой.

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Палатка быстро раскладывается, а попасть на крышу можно по специальной лестнице. Хотя внедорожник компактный, на крыше места хватает даже для рослых людей. Палатка достигает 2100 мм в длину, 1120 мм в ширину и 970 мм в высоту.

[ + – ] Подняться на крышу авто можно по специальной лестнице

Тент выполнен из неопрена и является водонепроницаемым, а внутри предусмотрен полиуретановый ортопедический матрас. Вся конструкция весит 45 кг, то есть она не очень влияет на динамические характеристики Suzuki Jimny.

Стоимость такого аксессуара для Suzuki Jimny в Японии составляет 770 000 иен ($5728). Позже его продажи должны начать и в других странах.

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