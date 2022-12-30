Suzuki Jimny перетворили на мініатюрний будинок на колесах (відео)

На даху Suzuki Jimny з'явився розкладний намет у спеціальному боксі. Він важить 45 кг і має поліуретановий ортопедичний матрац.

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У Suzuki Jimny 2022 з'явилася нестандартна версія. Маленький позашляховик перетворили на автобудинок. Відео з авто з'явилося на Youtube-каналі ательє Kamado, який виконав тюнінг Suzuki Jimny.

[ + – ] Намет із боксом важить 45 кг

Автомобіль назвали Canotier J3 — на честь традиційного французького капелюха канотьє. Назва натякає, що на даху Suzuki Jimny з'явився бокс із розкладним наметом.

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Намет швидко розкладається, а потрапити на дах можна по спеціальних сходах. Хоча позашляховик є компактним, на даху місця вистачає навіть для рослих людей. Намет досягає 2 100 мм завдовжки, 1 120 мм завширшки і 970 мм заввишки.

[ + – ] Піднятися на дах авто можна по спеціальних сходах

Тент виконаний з неопрену та є водонепроникним, а всередині передбачений поліуретановий ортопедичний матрац. Уся конструкція важить 45 кг, тобто вона не дуже впливає динамічні характеристики Suzuki Jimny.

Вартість такого аксесуару для Suzuki Jimny в Японії складає 770 000 єн ($5 728). Пізніше його продажі мають розпочати і в інших країнах.

Раніше Фокус розповідав, що позашляховики Suzuki Jimny перетворили на мініатюрні копії Mercedes G-Class різних років випуску.

Також ми писали, що незабаром дебютує подовжений Suzuki Jimny і його вже розсекретили.