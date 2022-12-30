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Suzuki Jimny перетворили на мініатюрний будинок на колесах (відео)

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На даху Suzuki Jimny з'явився намет

На даху Suzuki Jimny з'явився розкладний намет у спеціальному боксі. Він важить 45 кг і має поліуретановий ортопедичний матрац.

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У Suzuki Jimny 2022 з'явилася нестандартна версія. Маленький позашляховик перетворили на автобудинок. Відео з авто з'явилося на Youtube-каналі ательє Kamado, який виконав тюнінг Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny 2022, Suzuki Jimny, тюнінг Suzuki Jimny, сузукі джимні, тюнінг сузукі джимні Fullscreen
Намет із боксом важить 45 кг

Автомобіль назвали Canotier J3 — на честь традиційного французького капелюха канотьє. Назва натякає, що на даху Suzuki Jimny з'явився бокс із розкладним наметом.

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Намет швидко розкладається, а потрапити на дах можна по спеціальних сходах. Хоча позашляховик є компактним, на даху місця вистачає навіть для рослих людей. Намет досягає 2 100 мм завдовжки, 1 120 мм завширшки і 970 мм заввишки.

Suzuki Jimny 2022, Suzuki Jimny, тюнінг Suzuki Jimny, сузукі джимні, тюнінг сузукі джимні Fullscreen
Піднятися на дах авто можна по спеціальних сходах

Тент виконаний з неопрену та є водонепроникним, а всередині передбачений поліуретановий ортопедичний матрац. Уся конструкція важить 45 кг, тобто вона не дуже впливає динамічні характеристики Suzuki Jimny.

Вартість такого аксесуару для Suzuki Jimny в Японії складає 770 000 єн ($5 728). Пізніше його продажі мають розпочати і в інших країнах.

Раніше Фокус розповідав, що позашляховики Suzuki Jimny перетворили на мініатюрні копії Mercedes G-Class різних років випуску.

Також ми писали, що незабаром дебютує подовжений Suzuki Jimny і його вже розсекретили.