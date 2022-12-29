Позашляховики Suzuki Jimny перетворили на мініатюрні копії культового Ґелендваґена (фото)
Suzuki Jimny стилізують під Mercedes G-Class різних версій і років випуску. Позашляховикам змінюють оптику, бампери та решітку радіатора, а також ставлять розширювачі арок.
До автосалону в Токіо японське ательє DAMD здійснило тюнінг Suzuki Jimny. Популярний компактний позашляховик перетворили на зменшену копію Mercedes-Benz G-Class. Про це повідомляє сайт компанії.
Тюнінг Suzuki Jimny під Ґелендваґеном досить популярний, адже навіть серійна модель дуже схожа на легендарний німецький позашляховик. Однак у DAMD вирішили випустити ціле сімейство моделей на кшталт Mercedes G-Class різних версій.
Позашляховикам замінили фари, бампери, решітку радіатора, дзеркала та колісні диски. Крім того, встановлюють розширювачі арок, деякі моделі також отримали захист днища, декоративні молдинги на боковинах, багажник на даху і позашляхову гуму.
DAMD Little G та Little G Advanced стилізовані під сучасний Mercedes G-Class та його спортивну AMG-версію, відповідно. Little G Aventura підготовлений до бездоріжжя, ну а Little G Traditional витриманий у дусі першого Mercedes G-Class 1979 року.
Раніше Фокус повідомляв, що ательє DAMD презентує на автошоу в Токіо мініатюрний кросовер Suzuki з дизайном у дусі класичного Toyota Land Cruiser FJ40.
Також ми писали, що подовжений варіант Suzuki Jimny розсекретили до прем'єри.