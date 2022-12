Позашляховики Suzuki Jimny перетворили на мініатюрні копії культового Ґелендваґена (фото)

Suzuki Jimny стилізують під Mercedes G-Class різних версій і років випуску. Позашляховикам змінюють оптику, бампери та решітку радіатора, а також ставлять розширювачі арок.

До автосалону в Токіо японське ательє DAMD здійснило тюнінг Suzuki Jimny. Популярний компактний позашляховик перетворили на зменшену копію Mercedes-Benz G-Class. Про це повідомляє сайт компанії.

[ + – ] Версія Little G Aventura підготовлена до бездоріжжя

Тюнінг Suzuki Jimny під Ґелендваґеном досить популярний, адже навіть серійна модель дуже схожа на легендарний німецький позашляховик. Однак у DAMD вирішили випустити ціле сімейство моделей на кшталт Mercedes G-Class різних версій.

[ + – ] Suzuki Jimny Little G Advanced нагадує Mercedes-AMG G63

Позашляховикам замінили фари, бампери, решітку радіатора, дзеркала та колісні диски. Крім того, встановлюють розширювачі арок, деякі моделі також отримали захист днища, декоративні молдинги на боковинах, багажник на даху і позашляхову гуму.

DAMD Little G та Little G Advanced стилізовані під сучасний Mercedes G-Class та його спортивну AMG-версію, відповідно. Little G Aventura підготовлений до бездоріжжя, ну а Little G Traditional витриманий у дусі першого Mercedes G-Class 1979 року.

[ + – ] Варіант Little G Traditional нагадує перший Mercedes G-Class 1979 року

Раніше Фокус повідомляв, що ательє DAMD презентує на автошоу в Токіо мініатюрний кросовер Suzuki з дизайном у дусі класичного Toyota Land Cruiser FJ40.

Також ми писали, що подовжений варіант Suzuki Jimny розсекретили до прем'єри.