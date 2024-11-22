Альтернатива Wrangler: електричний позашляховик Jeep вперше помітили на дорогах (фото)

Jeep Recon — електричний позашляховик із класничним рубаним дизайном. Його дах зсувається, а двері можна зняти.

У США помітили новий Jeep Recon. Електричний позашляховик презентують у 2025 році, а поки його прототипи проходять випробування. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Jeep Recon вирізняється рубаним дизайном Фото: autoevolution.com

Електромобілі Jeep Recon фактично не прикриті камуфляжем. Зовні позашляховик майже не відрізняються від передсерійного концепту. У нього класичний кутастий дизайн із високим капотом, короткими звисами кузова та вертикальними задніми стійками. Встановлені 17-дюймові позашляхові шини Nexen Roadian ATX.

Авто отримає повнопривідну електричну установку Фото: autoevolution.com

Двері Jeep Recon мають масивні зовнішні петлі, адже їх можна відкрутити і зняти (як в Jeep Wrangler). Крім того, встановлено зсувний дах.

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Новий Jeep Recon стане електричною альтернативою Wrangler, адже ставитиме на перше місце позашляхові якості. Він отримає блокування диференціалів та набір режимів для різних типів бездоріжжя.

Двері позашляховика можна зняти Фото: autoevolution.com

Електромобіль Jeep Recon збудують на платформі STLA Large. Його характеристики тримають у секреті, але відомо, що електрокросовер Jeep Wagoneer S, збудований на цій же архітектурі, отримав 600-сильну установку та батарею на 100 кВт∙год.

До речі, нещодавно дебютував нову версію Jeep Wrangler у стилістиці Willys.

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