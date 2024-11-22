Альтернатива Wrangler: электрический внедорожник Jeep впервые заметили на дорогах (фото)
Jeep Recon — электрический внедорожник с классным рубленым дизайном. Его крыша сдвигается, а двери можно снять.
В США заметили новый Jeep Recon. Электрический внедорожник презентуют в 2025 году, а пока его прототипы проходят испытания. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Электромобили Jeep Recon фактически не прикрыты камуфляжем. Внешне внедорожник почти не отличаются от предсерийного концепта. У него классический угловатый дизайн с высоким капотом, короткими свесами кузова и вертикальными задними стойками. Установлены 17-дюймовые внедорожные шины Nexen Roadian ATX.
Двери Jeep Recon имеют массивные внешние петли, ведь их можно открутить и снять (как в Jeep Wrangler). Кроме того, установлена сдвижная крыша.
Новый Jeep Recon станет электрической альтернативой Wrangler, ведь будет ставить на первое место внедорожные качества. Он получит блокировку дифференциалов и набор режимов для различных типов бездорожья.
Электромобиль Jeep Recon построят на платформе STLA Large. Его характеристики держат в секрете, но известно, что электрокроссовер Jeep Wagoneer S, построенный на этой же архитектуре, получил 600-сильную установку и батарею на 100 кВт∙ч.
Кстати, недавно дебютировал новую версию Jeep Wrangler в стилистике Willys.
Также Фокус рассказывал о самом узком Jeep шириной с мотоцикл.