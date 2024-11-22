Альтернатива Wrangler: электрический внедорожник Jeep впервые заметили на дорогах (фото)

Jeep Recon — электрический внедорожник с классным рубленым дизайном. Его крыша сдвигается, а двери можно снять.

В США заметили новый Jeep Recon. Электрический внедорожник презентуют в 2025 году, а пока его прототипы проходят испытания. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Jeep Recon отличается рубленым дизайном Фото: autoevolution.com

Электромобили Jeep Recon фактически не прикрыты камуфляжем. Внешне внедорожник почти не отличаются от предсерийного концепта. У него классический угловатый дизайн с высоким капотом, короткими свесами кузова и вертикальными задними стойками. Установлены 17-дюймовые внедорожные шины Nexen Roadian ATX.

Авто получит полноприводную электрическую установку Фото: autoevolution.com

Двери Jeep Recon имеют массивные внешние петли, ведь их можно открутить и снять (как в Jeep Wrangler). Кроме того, установлена сдвижная крыша.

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Новый Jeep Recon станет электрической альтернативой Wrangler, ведь будет ставить на первое место внедорожные качества. Он получит блокировку дифференциалов и набор режимов для различных типов бездорожья.

Двери внедорожника можно снять Фото: autoevolution.com

Электромобиль Jeep Recon построят на платформе STLA Large. Его характеристики держат в секрете, но известно, что электрокроссовер Jeep Wagoneer S, построенный на этой же архитектуре, получил 600-сильную установку и батарею на 100 кВт∙ч.

Кстати, недавно дебютировал новую версию Jeep Wrangler в стилистике Willys.

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